Żaden sekret, kim jest jej ojciec. Cierpi każdego dnia

Josefine Scholl, córka legendarnego piłkarza Bayernu Monachium, Mehmeta, cierpi na rzadką przypadłość. Swoim doświadczeniem z walką z zespołem McCune'a-Albrighta podzieliła się w mediach społecznościowych. "Odczuwam ból niemal każdego dnia" - mówi 17-latka.
Josefine Scholl
Na zespół McCune'a-Albrighta cierpi jedna na dziewięć milionów osób. Rzadka przypadłość objawia się zmianami kostnymi (dysplazją włóknistą kości), skórnymi i zaburzeniami hormonalnymi, w tym przedwczesnym dojrzewaniem płciowym. Dodatkowo mogą przy nim wystąpić problemy z tarczycą.

Córka legendy Bayernu cierpi codziennie. "To tak, jakbym miała próchnicę kości"

Jedną z osób dotkniętych zespołem McCune'a-Albrighta jest córka legendy Bayernu Monachium, Mehmeta Scholla. 17-letnia Josefine opowiedziała o swoich zmaganiach z zespołem McCune'a-Albrighta w filmie opublikowanym przez nią w serwisie TikTok. Jak sama mówi - ból odczuwa w zasadzie każdego dnia.

- Cierpię na tę chorobę od dziecka, ale tak naprawdę zauważyłam ją dopiero w wieku 13 lub 14 lat. To trochę tak, jakbym miała próchnicę kości, co sprawia, że są bardziej włókniste - wyjaśnia dziewczyna cytowana przez holenderski "Sportnieuws". W 2022 roku m.in. z powodu tej rzadkiej przypadłości złamała kość udową.

- Cierpię praktycznie codziennie. Po prostu z tym dorastałam. Boli mnie górna część ramienia i prawa strona ciała. Nie mogę uprawiać sportu. Tylko fizjoterapię do budowania tkanki mięśniowej - tłumaczy Scholl.

To sprawia, że 17-latka może zapomnieć o karierze podobnej do swojego ojca czy też chłopaka, Toma Bischofa, który, podobnie jak Mehmet Scholl, występuje w barwach Bayernu. Kruche i łatwo deformujące się kości uniemożliwiają dziewczynie jakikolwiek większy wysiłek fizyczny.

Wciąż nie znaleziono sposobu na trwałe wyleczenie osób dotkniętych tą chorobą. Istnieją jednak sposoby na zmniejszenie ryzyka powikłań u dzieci, u których została ona zdiagnozowana. U takich osób zaleca się ograniczanie aktywności, dostosowanie środowiska domowego do ich potrzeb i nauki bezpiecznego sposobu poruszania się. Dodatkowo można stosować suplementację wapniem i witaminą D.

