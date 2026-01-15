Fatalne wieści ws. reprezentanta Polski! Komunikat klubu brzmi jak wyrok

Kacper Kozłowski jest podstawowym pomocnikiem Gaziantep. W tym sezonie rozegrał 18 meczów, w których zdobył trzy gole i zanotował asystę. Obecnie jego drużyna przygotowuje się do rundy rewanżowej. Niestety, w najbliższych dniach, a może tygodniach, będzie musiała radzić sobie bez reprezentanta Polski, który doznał kontuzji w sparingu rozegranym 9 stycznia z rumuńskim Arges. Problemy dopadły też jednego z jego kolegów.

Kozłowski przeszedł operację

"Nasi zawodnicy, Kacper Kozłowski i Myenty Abena, przeszli udane operacje z powodu odniesionych urazów" - napisano w czwartkowym komunikacie. "Kacper Kozłowski doznał kontuzji podczas wślizgu w meczu z FC Arges, a badania i szczegółowe testy wykazały złamanie kości śródręcza w lewej ręce" - poinformowano.

Nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa Kozłowskiego. Gaziantep najbliższy mecz ligowy rozegra 17 stycznia, a rywalem będzie prowadzący w tabeli ligi tureckiej Galatasaray Stambuł. Drużyna Polaka plasuje się w połowie stawki, na 9. pozycji.

Kozłowski wrócił do kadry

22-letni ofensywny pomocnik po udanych występach w Turcji wrócił do reprezentacji Polski. Nie jest pierwszoplanową postacią, ale regularnie otrzymuje powołania od Jana Urbana. Ostatni mecz w koszulce z orzełkiem na piersi rozegrał 9 października 2025 roku z Nową Zelandią. Na murawie spędził 90 minut.

Kadrę za dwa miesiące czekają ważne spotkania. Pod koniec marca odbędą się baraże o wyjazd na tegoroczne mistrzostwa świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Albania, a w ewentualnym finale fazy play-off Szwecja lub Ukraina.