Oto Polska właśnie! Perełka za 94 mln zł rośnie w oczach

17 punktów w siedmiu ostatnich meczach ligowych - tak imponujący bilans mają piłkarze trzecioligowej Chełmianki Chełm. Dzięki temu drużyna prowadzona przez trenera Ireneusza Pietrzykowskiego awansowała na trzecie miejsce w tabeli grupy czwartej III ligi. Po 19 kolejkach ma 38 punktów, zaledwie punkt mniej od wicelidera - KSZO Ostrowiec i dwa mniej od prowadzącej Avii Świdnik.

Chełmianka Chełm będzie miała nowy stadion. Perełka rośnie w oczach

W lipcu ubiegłego roku informowaliśmy, że Chełmianka Chełm, klub istniejący od 1955 roku, doczeka się nowego stadionu. Od 1959 roku zespół grał na Stadionie Miejskim w Chełmie, który miał 3280 miejsc siedzących. Obiekt w lipcu ubiegłego roku zaczął być poddawany rozbiórce.

W środę do mediów społecznościowych miasta Chełm trafiły zdjęcia z budowy stadionu Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej.

"Środa - oko na inwestycje. Stadion rośnie w oczach! Trwają prace przy budowie Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej - inwestycji, która stworzy nowoczesne miejsce dla kibiców, zawodników i młodych talentów" - czytamy na stronie miasta Chełm na Facebooku.

"Nowy stadion Chełmianki ma być piłkarskim obiektem z prawdziwego zdarzenia. Według zapowiedzi umieszczone wzdłuż boiska dwie trybuny pomieszczą 4500 kibiców. Powstanie również jednolity dach, a elewacja z pionowych oraz stalowych profili otoczy stadion także za bramkami, tym samym tworząc efekt jednolitej, zamkniętej bryły" - pisał o stadionie Kacper Marciniak ze Sport.pl.

Inwestycja pochłonie ponad 94 miliony złotych. Niemal połowa tej kwoty to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Chełmianka Chełm to zespół, który w XXI wieku nie zagrał wyżej niż w 3. lidze.