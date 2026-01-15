Gwiazda znika z telewizji. Jego żona jest poważnie chora

Marco van Basten regularnie pojawiał się jako analityk w stacji Ziggo Sport. Był również stałym gościem talk show "Rondo". W czwartek 15 stycznia poinformowano, że były reprezentant Holandii musi zrezygnować z tej formy pracy.

Żona Van Bastena jest poważnie chora. "Przejdzie intensywne leczenie"

"Marco van Basten nie pojawi się w Ziggo Sport w nadchodzących miesiącach. Jego żona, Liesbeth jest poważnie chora i w nadchodzących miesiącach przejdzie intensywne, częściowo profilaktyczne leczenie" - czytamy w oficjalnym komunikacie pracodawcy, w którym widnieje także wypowiedź Van Bastena.

- Chcę w nadchodzących miesiącach całkowicie poświęcić się Liesbeth i jej powrotowi do zdrowia. To bez wątpienia będzie trudny czas, ale mamy dużą wiarę w to, że będzie dobrze - powiedział były piłkarz i trener.

Van Basten przedwcześnie zakończył karierę. Został ikoną sportu

Marco van Basten w trakcie swojej kariery zdołał zapisać się złotymi zgłoskami w historii piłki nożnej, choć buty na kołku zawiesił w wieku zaledwie 28 lat. Występował w barwach Ajaksu Amsterdam i AC Milanu, a także w reprezentacji Holandii.

W 1987 roku sięgnął z holenderskim klubem po Puchar Zdobywców Pucharów, a w 1989 i 1990 roku wygrywał z "Rossoneri" Puchar Europy. W 1988 roku zdobył z kadrą narodową Mistrzostwo Europy, strzelając gole w decydujących starciach przeciwko Anglii, RFN i Związkowi Radzieckiemu, zostając królem strzelców turnieju z pięcioma golami na koncie. Zdobył również Złotą Piłkę.

Przedwczesny koniec kariery Holendra miał związek z kontuzją kostki. W 1993 roku pojawił się na boisku po raz ostatni - w finale Ligi Mistrzów przeciwko Olympique'owi Marsylia (0:1). Po przejściu na emeryturę podjął się pracy jako trener. Prowadził reprezentację Holandii, Ajax, SC Heerenveen i AZ Alkmaar.

Był zawieszony w mediach za "niefortunny żart"

Od wielu lat związany był z mediami, gdzie pełnił rolę eksperta i analityka. W 2019 roku wywołał niemały skandal, wypowiadając podczas pracy dla holenderskiego oddziału "Fox Sports" słów "Sieg Heil", czyli pozdrowień używanych przez nazistów w trakcie wykonywania rzymskiego salutu.

Jak później tłumaczył Van Basten, był to niefortunny żart, za który przeprosił. Ponadto był przekonany, że jego mikrofon jest wyłączony. Były piłkarz został wówczas zawieszony.

