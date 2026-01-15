Tragiczne wieści. Zmarł legendarny piłkarz Stali

Andrzej Górka przyszedł na świat 28 stycznia 1948 roku w Tarnowie. Tam rozpoczął swoją piłkarską karierę, występując w barwach miejscowej Unii. Tam występował m.in. z Edwardem Ostrowskim, mistrzem Polski ze Stalą Mielec.

REKLAMA

Zobacz wideo Oskar Pietuszewski to polski Yamal? Żelazny: Trochę właśnie zapominamy, że to jest dzieciak

Nie żyje legendarny piłkarz Stali Stalowa Wola. Miał 77 lat

W 1973 roku Górka przeniósł się do Stali Stalowa Wola, gdzie trafił pod skrzydła trenera Jerzego Kopy. Wówczas "Stalówka" grała na poziomie dzisiejszej 1. Ligi.

Górka najczęściej grał jako środkowy obrońca, ale zdarzało mu się również pełnić rolę defensywnego pomocnika. W zielono-czarnych barwach występował przez ponad 10 lat. Po zakończeniu kariery pracował jako trener młodzieży.

Ceniony piłkarz i szkoleniowiec odszedł 13 stycznia 2026 roku w wieku 77 lat. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 16 stycznia o godz. 13:30 na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Zobacz też: Nie żyje "Popeye". Przed śmiercią ostrzegał