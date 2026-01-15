A jednak! Sensacyjne doniesienia ws. Jurgena Kloppa. "Poważnie by rozważył"

Real Madryt nie może zaliczyć do udanych pierwszej połowy stycznia. "Królewscy" przegrali z FC Barceloną finałowe starcie o Superpuchar Hiszpanii, rozgrywane w Dżuddzie (Arabia Saudyjska). Kilkanaście godzin później z klubem pożegnał się Xabi Alonso, który pracował na Santiago Bernabeu zaledwie siedem miesięcy. Ogłoszony niemalże natychmiast jego następcą Alvaro Arbeloa fatalnie rozpczął swoją pracę z pierwszym zespołem. "Los Blancos" w środowy wieczór sensacyjnie przegrali w 1/8 Pucharu Króla 2:3 z Albacete, występującym w Segunda Division.

Klopp w Realu? Jest brany pod uwagę

Hiszpańskie media nie pozostawiły suchej nitki na drużynie z Madrytu. Coraz głośniej słychać głosy, iż Arbeloa ma być tylko opcją tymczasową dla Realu, a Florentino Perez usilnie szuka uznanego w świecie trenerskim nazwiska na tą posadę. Jednym z kandydatów ma być Juergen Klopp. Niemiec, który sukcesy święcił z Borussią Dortmund, prowadząc ją w latach 2008-2015 oraz Liverpoolem (2015-2024).

Charyzmatyczny szkoleniowiec po opuszczeniu Wysp podjął w styczniu 2025 roku pracę w austriackim koncernie "Red Bull". Do jego obowiązków należy nadzór nad klubami takimi jak RB Lipsk oraz RB Salzburg poprzez tworzenie strategicznej wizji i wsparcie rozwoju młodych talentów. Na co dzień jednak 58-latek nie zarządza wspomnianymi drużynami.

Według najnowszych informacji podanych na portalu "X.com" przez Floriana Plettenberga (Sky Sport Deutschland), niemiecki trener ma poważnie brać pod uwagę pracę w stolicy Hiszpanii. Jak czytamy, Klopp byłby w stanie opuścić pracę w słynnym koncernie jedynie dla dwóch projektów, jakimi byłyby: reprezentacja Niemiec oraz wspomniany Real Madryt.

Projekt w Realu atrakcyjny dla Kloppa

- Juergen Klopp jest kandydatem na stanowisko trenera Realu Madryt, jeśli klub zdecyduje się na zatrudnienie nowego menedżera latem. Pomimo długoterminowego kontraktu z Red Bullem i jego silnej identyfikacji z tym projektem, Real Madryt jest dla niego niezwykle atrakcyjny. Gdyby Real zdecydował się na poważny ruch, Klopp zapewne by go rozważył - czytamy w poście niemieckiego dziennikarza na portalu "X.com".

Niejednokrotnie mówiło się, iż były trener "polskiego trio" w Dortmundzie, a więc Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego oraz Łukasza Piszczka nie byłby w stanie odmówić posadzie selekcjonera reprezentacji Niemiec, co mogłoby dla niego stanowić niejako zwieńczenie pięknej kariery trenerskiej.