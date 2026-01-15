Powrót na stronę główną

Pique nie mógł przepuścić takiej szansy. Napisał to od razu po porażce Realu

Real Madryt sensacyjnie odpadł w 1/8 finału Pucharu Króla. "Katem" dla "Królewskich" okazał się być Jefte Betancor, który w 94. minucie spotkania trafił do bramki strzeżonej przez Łunina. Tym samym debiut nowego szkoleniowca zespołu, Alvaro Arbeloi wypadł najgorzej jak tylko się dało. Do środowych wydarzeń odniósł się były obrońca FC Barcelony, Gerard Pique. 38-latek nie omieszkał "wbić szpilki" zespołowi z Madrytu.
Gerard Pique
fot. screenshot YT https://www.youtube.com/watch?v=zvX4qoesSVw

Real Madryt niewątpliwie nie ma za sobą udanych dni. 11 stycznia w Dżuddzie "Królewscy" przegrali w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną 2:3. Kilkanaście godzin po tym spotkaniu z prowadzeniem zespołu pożegnał się Xabi Alonso, a jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa. Debiut nowego szkoleniowca przypadł na środowe starcie w rozgrywkach Pucharu Króla przeciwko Albacete. Zespół występujący na co dzień w Segunda Division (zaplecze La Liga) niespodziewanie wyeliminował "Los Blancos" na tym etapie, zdobywając decydującą bramkę w 94. minucie.

Pique wbija szpilkę Arbeloi

Gerard Pique to niewątpliwie jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci, występujących w szeregach FC Barcelony w tym wieku. Hiszpański obrońca zagrał w seniorskim zespole w 397 spotkaniach, dokładając do tego 30 bramek. 38-latek nie omieszkał skomentować środowej wpadki Realu. Tym bardziej na jego uwagę zasłużył fakt, iż był to debiut trenera Arbeloi, z którym Pique nigdy nie miał dobrych stosunków, ani na boisku, ani za nim. "Dobry debiut, 3:2" - napisał ironicznie były reprezentant Hiszpanii na kanale Twitch.

Wpis byłego piłkarza "Dumy Katalonii" błyskawicznie rozprzestrzenił się po sieci. Informację przekazał dalej youtuber Spursito, który relacjonował spotkanie Realu z Albacete wraz z innymi "kolegami po fachu". "Niech to trafi to wszystkich mediów krajowych i międzynarodowych!... Pique właśnie wyśmiał Alvaro Arbeloę" - dodał.

42-letni Arbeloa będzie miał okazję zrehabilitować się za sensacyjną porażkę w Pucharze Króla już w sobotę 17 stycznia. W ramach 20. kolejki rozgrywek La Liga na Santiago Bernabeu przyjeżdża Levante. "Królewscy" z pewnością będą chcieli zmazać plamę po środowym meczu i pewnie zainkasować trzy punkty. Klub ze stolicy w tabeli ligowej traci cztery "oczka" do liderującej Barcelony.

