Michał Żuk uchodzi za jeden z największych piłkarskich talentów młodego pokolenia. Nic więc dziwnego, że mocno zainteresował się nim PZPN, ale do gry w polskich kadrach młodzieżowych go nie skusił. Póki co, piłkarz zdecydował się na reprezentację Hiszpanii. Otrzymał już powołanie do kadry U-17, gdzie dość mocno się wyróżnia. W październikowym meczu z Łotwą szybko zdobył asystę po wejściu na murawę, a później ustanowił wynik na 5:0.

Michał Żuk znów powołany do reprezentacji. Jest radość

Widać, że selekcjoner Hiszpanii dostrzegł w nim spory potencjał. I zamierza dać mu kolejne szanse do błysku. Świadczy o tym jego decyzja. Pochwalił się nią sam Żuk. Okazuje się, że Polak otrzymał... powołanie na kolejne zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii do lat 17. Jest jednym z 22 szczęśliwców. To właśnie z FC Barcelony, w której na co dzień występuje nasz rodak, selekcjoner wybrał najwięcej piłkarzy, bo aż siedmiu.

Żuk opublikował listę powołanych na styczniowe zgrupowanie na InstaStory. Dodał też krótki, ale bardzo wymowny opis. Oznaczył hiszpańską federację, zamieszczając uśmiechniętą buźkę i emotikonę serduszka. Widać, że jest uradowany z możliwości gry po raz kolejny w hiszpańskich barwach. W styczniu reprezentacja rozegra dwa mecze towarzyskie, oba z Włochami. Pierwszy z nich odbędzie się 20 stycznia o godzinie 18:00, a drugi dwa dni później, w samo południe.

PZPN się nie postarał?

Wydaje się, że w najbliższym czasie nie ma co liczyć, że Żuk zagra dla Polski. Hiszpanie mocno się postarali, by przekonać do siebie zawodnika, a kolejne powołania tylko utwierdzają go w przekonaniu, że wybrał właściwie. - Aby myśleć o grze w kadrach, istotne jest, aby był choćby minimalny kontakt z zawodnikiem, zbudowanie relacji z rodziną i aby dany związek poważnie cię traktował. Najważniejsze jest jednak, żeby dostać zaproszenie na zgrupowanie kadr, a nie na jakiś obóz, żeby było choćby minimalne zainteresowanie ze strony związku. Hiszpanie zrobili to profesjonalnie, tak jak powinno się robić - mówił Mariusz Żuk, ojciec piłkarza, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" w kwietniu 2025.