Lewandowski w elitarnym gronie. Jest na liście TOP 100

Robert Lewandowski znalazł się na liście 100 najlepiej opłacanych sportowców świata serwisu "Sportico". Co prawda do pierwszego Cristiano Ronaldo sporo mu brakuje, ale uplasował się ex aequo z Oscarem Piastrim - kierowcą F1 w bolidzie McLarena, Cameronem Wardem - graczem futbolu amerykańskiego w Tennessee Titans oraz Gerritem Colem - baseballistą New York Yankees.
SOCCER-SPAIN-VIL-BAR/
Fot. REUTERS/Pablo Morano

Serwis "Sportico" opublikował listę 100 najlepiej opłacanych sportowców świata. Wśród nich znaleźli się zawodnicy z ośmiu dyscyplin sportowych z 28 krajów. "W 2025 r. ich łączne dochody wyniosły około 6,05 mld dolarów, w tym 4,63 mld dolarów z tytułu wynagrodzeń i nagród pieniężnych oraz 1,42 mld dolarów poza boiskiem, kortem, torem lub torem wyścigowym" - czytamy.

Oto lista 100 najlepiej opłacanych sportowców świata. Jest Lewandowski!

Serwis podkreśla, że żadna kobieta nie znalazła się w pierwszej setce. "Coco Gauff była najlepiej zarabiającą sportsmenką w zeszłym roku, z dochodem w wysokości 31 milionów dolarów" - informuje portal.

Po raz trzeci z rzędu pierwsze miejsce na liście najlepiej opłacanych sportowców znalazł się Cristiano Ronaldo. Podsumowano, że w sumie jego dochody wyniosły 260 mln dolarów. Lwia część tej kwoty - 200 milionów dolarów - to pensja z saudyjskiego Al-Nassr. Pozostałe 60 mln to umowy sponsorskie.

Za Cristiano Ronaldo plasuje się meksykański pięściarz Saul "Canelo" Alvarez (137 milionów dolarów - 125 mln kontrakt, 12 mln dodatkowe źródła dochodu). Znalazł się tak wysoko, gdyż podpisał z szejkami kontrakt na serię walk w Arabii Saudyjskiej. Na najniższym stopniu podium plasuje się Lionel Messi (130 milionów dolarów - 60 mln wypłata, 70 mln reklama)

Na liście znalazł się także Robert Lewandowski. Polak z całkowitą kwotą 38 milionów dolarów (nieco ponad 137 mln zł) plasuje się na 96. miejscu ex aequo z Oscarem Piastrim - kierowcą F1 w bolidzie McLarena, Cameronem Wardem - graczem futbolu amerykańskiego w Tennessee Titans oraz Gerritem Colem - baseballistą New York Yankees. Według "Sportico" Polak inkasuje 26 mln dolarów (ponad 94 mln zł) z klubu i 12 mln dolarów(43 mln zł) z umów sponsorskich.

Zestawienie zdominowali Amerykanie, zajmując 62 miejsca "dzięki astronomicznym pensjom w NBA i NFL" - czytamy. Cała tabela jest dostępna tutaj.

