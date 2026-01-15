Lewandowski w elitarnym gronie. Jest na liście TOP 100

Serwis "Sportico" opublikował listę 100 najlepiej opłacanych sportowców świata. Wśród nich znaleźli się zawodnicy z ośmiu dyscyplin sportowych z 28 krajów. "W 2025 r. ich łączne dochody wyniosły około 6,05 mld dolarów, w tym 4,63 mld dolarów z tytułu wynagrodzeń i nagród pieniężnych oraz 1,42 mld dolarów poza boiskiem, kortem, torem lub torem wyścigowym" - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Oto lista 100 najlepiej opłacanych sportowców świata. Jest Lewandowski!

Serwis podkreśla, że żadna kobieta nie znalazła się w pierwszej setce. "Coco Gauff była najlepiej zarabiającą sportsmenką w zeszłym roku, z dochodem w wysokości 31 milionów dolarów" - informuje portal.

Po raz trzeci z rzędu pierwsze miejsce na liście najlepiej opłacanych sportowców znalazł się Cristiano Ronaldo. Podsumowano, że w sumie jego dochody wyniosły 260 mln dolarów. Lwia część tej kwoty - 200 milionów dolarów - to pensja z saudyjskiego Al-Nassr. Pozostałe 60 mln to umowy sponsorskie.

Za Cristiano Ronaldo plasuje się meksykański pięściarz Saul "Canelo" Alvarez (137 milionów dolarów - 125 mln kontrakt, 12 mln dodatkowe źródła dochodu). Znalazł się tak wysoko, gdyż podpisał z szejkami kontrakt na serię walk w Arabii Saudyjskiej. Na najniższym stopniu podium plasuje się Lionel Messi (130 milionów dolarów - 60 mln wypłata, 70 mln reklama)

Zobacz też: Jan Urban powiedział szczerze, co myśli o transferze Pietuszewskiego

Na liście znalazł się także Robert Lewandowski. Polak z całkowitą kwotą 38 milionów dolarów (nieco ponad 137 mln zł) plasuje się na 96. miejscu ex aequo z Oscarem Piastrim - kierowcą F1 w bolidzie McLarena, Cameronem Wardem - graczem futbolu amerykańskiego w Tennessee Titans oraz Gerritem Colem - baseballistą New York Yankees. Według "Sportico" Polak inkasuje 26 mln dolarów (ponad 94 mln zł) z klubu i 12 mln dolarów(43 mln zł) z umów sponsorskich.

Zestawienie zdominowali Amerykanie, zajmując 62 miejsca "dzięki astronomicznym pensjom w NBA i NFL" - czytamy. Cała tabela jest dostępna tutaj.