Polski klub coraz bliżej upadku! Nie dokończy sezonu?

O kłopotach w Kraśniku mówi się od bardzo dawna. Stal co prawda w pierwszej połowie 2025 roku zaliczyła bardzo duży sukces, jakim był awans do III ligi. Jednak to nie przykryło chaosu organizacyjnego, który trawi klub od środka. Piłkarze miesiącami nie otrzymują swoich pensji. W październiku postanowili nawet zastrajkować i nie pojechali na wyjazdowe starcie ligowe z Wisłoką Dębica, które przegrali w efekcie walkowerem. Klub tłumaczył co prawda, że to nie strajk zawodników, a awaria autokaru, ale mało kto w to uwierzył.

Setki tysięcy długów, oskarżenia o kłamstwa. Stal Kraśnik tonie w problemach

W grudniu spadł kolejny cios. Jakub Rzeźniczak, były reprezentant Polski, który grał w Stali przez trzy miesiące w zeszłym sezonie i pomógł w awansie, oskarżył publicznie prezesa klubu Marcina Jędrasika o wielokrotne kłamstwa. Wciąż nie otrzymał też należnych pieniędzy za okres gry w Stali. Łącznie wszelkie zaległości w listopadzie szacowano na około 700 000 zł, a przecież Kraśniczanie przegrali też proces sądowy, wytoczony im przez byłego trenera Kamila Witkowskiego. Piłkarski Sąd Polubowny Polskiego Związku Piłki Nożnej uznał, że szkoleniowca zwolniono niezgodnie z prawem i nakazał Stali wypłatę wszelkich zaległych pensji wraz z odsetkami. Teraz nadeszły kolejne wieści ws. klubu, ponownie złe.

Klub nie dokończy sezonu? To koło ratunkowe pękło

Władze trzecioligowca negocjowały z Samorządem Miasta Kraśnik ws. finansowej pomocy dla Stali, by ratować sytuację. Jednak jak donosi na portalu X Przemysław Kośmider, nic z tego nie będzie. Rozmowy miały zakończyć się totalnym fiaskiem. - Wszystko zmierza w kierunku wycofania się klubu z rozgrywek 3 ligi - czytamy.

Ze Stali odeszło w ostatnim czasie wielu zawodników, a także trener Robert Chmura. Planowano ściągnąć wielu młodych graczy, którzy chcą pokazać się na trzecioligowym poziomie. Jednak na ten moment nie wiadomo, czy to się uda i będzie miało w ogóle sens. Po rundzie jesiennej Stal zajmuje 14. miejsce w tabeli gr. IV III ligi i ma 4 pkt przewagi nad strefą spadkową.