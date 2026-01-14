Fabrizio Romano ogłasza ws. transferu reprezentanta Polski

- Uważam za bardzo nieprofesjonalne, że mimo obowiązującego kontraktu Bogusz nie pojawił się na treningach. Zawsze mówię, że osoba, która nie czuje się dobrze w pracy, jest bezużyteczna. Tym bardziej dla drużyny, która walczy o tytuł - podkreślał Carlos Hermosillom, legenda Cruz Azul. Był zszokowany zachowaniem Mateusza Bogusza, który rzekomo absencją chciał wymusić transfer. Polak coraz gorzej czuje się w Meksyku. Wydaje się, że wkrótce zmieni środowisko.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zagra Legia na wiosnę? Papszun: Będziemy walczyć o życie

Mateusz Bogusz o krok od Houston Dynamo. "Posuwa się do przodu"

Już kilka dni temu pojawiły się informacje, że Bogusz może wrócić do MLS, a więc ligi, w której jego kariera nabrała rozpędu. Przez niemal dwa lata grał dla Los Angeles FC, w którym był jednym z liderów. Teraz zainteresowanie nim wyraziło Houston Dynamo. "Działacze z Houston gotowi są wyłożyć na sprowadzenie 24-latka 6 milionów dolarów w gotówce plus dodać premię za wyniki oraz procent od kolejnej transakcji" - pisał Jacek Hafka ze Sport.pl. Pierwsza oferta została jednak odrzucona, a transfer stanął pod znakiem zapytania. W sprawie doszło jednak do przełomu.

O wszystkim donosi Fabrizio Romano. W środowe popołudnie włoski dziennikarz poinformował, że jest coraz bliżej finalizacji transakcji i wkrótce Polak może faktycznie zmienić otoczenie. "Houston złożyło Cruz Azul nową ofertę za Mateusza Bogusza" - czytamy na X. Na jaką kwotę miała opiewać ta propozycja? "Kluby są coraz bliżej 10 mln dolarów. Transakcja posuwa się do przodu" - dodał Romano.

Zobacz też: Kolejny Polak może zostać światową gwiazdą. Trafił najlepiej, jak mógł.

Houston Dynamo w tarapatach po zeszłym sezonie

Houston jest więc zdeterminowane, by kupić Bogusza już tej zimy. Poprzedni sezon był dość rozczarowujący w wykonaniu tej amerykańskiej drużyny. Zajęła dopiero 12. lokatę w Konferencji Zachodniej i nie awansowała do fazy play-off. Odniosła dziewięć zwycięstw, 10 razy zremisowała i aż 15 razy musiała uznać wyższość rywala. W nadchodzącym sezonie chce powalczyć o tytuł i pomóc w tym ma nasz rodak.