Pietuszewski błyskawicznie trafi do kadry Porto?! Trener mówi wprost

Młody skrzydłowy jest uważany za największy talent w polskiej piłce w ostatnich latach. Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności zaczął regularnie grać w pierwszym zespole Jagiellonii Białystok. Przy okazji znakomicie prezentował się też w młodzieżowej kadrze i to mimo tego, że zazwyczaj był kilka lat młodszy od rywali, z którymi się mierzył. W międzyczasie Pietuszewski wzbudzał spore zainteresowanie na rynku transferowym, aż wreszcie został wykupiony przez FC Porto.

Trener Porto wypowiedział się na temat Pietuszewskiego

Polak kosztował FC Porto ok. 10 milionów euro, co jak na transfer nastolatka jest naprawdę sporą kwotą. W Portugalii mają do Pietuszewskiego niemałe oczekiwania, ale wydawało się, że na jego debiut trochę poczekamy. Wszystko z powodu wieku piłkarza - z racji na to, że nie skończył jeszcze 18 lat, jego transfer musiał zostać najpierw zatwierdzony przez FIFA.

Piłkarska organizacja dała zielone światło szybciej, niż można było się spodziewać. W poniedziałek stało się jasne, że Polak może już grać w pierwszej drużynie FC Porto. Kiedy zatem nastąpi jego debiut? Na ten temat wypowiedział się Francesco Farioli, szkoleniowiec portugalskiej ekipy.

- Pietuszewski miał dziś rano pierwszy trening z grupą i możliwe, że jutro będzie w kadrze. To bardzo utalentowany zawodnik, ale musi się zaadaptować w nowym kraju. Nawet jeśli masz wielki talent, to normalne, że potrzebujesz trochę czasu - powiedział Włoch (cytat za "igol.pl").

FC Porto następne spotkanie rozegra w środę, 14 stycznia, o godzinie 21:45. Rywalem ekipy Pietuszewskiego, a także Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, będzie Benfica.