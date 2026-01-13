Potwierdziły się doniesienia ws. Jakuba Modera

Za Moderem kolejna w karierze długa i trudna rehabilitacja. Lekarze w Holandii bardzo długo nie wiedzieli, co jest przyczyną nawracającego bólu w kręgosłupie. Dopiero w Polsce udało się zdiagnozować, że chodzi o przepuklinę. Nasz reprezentant przeszedł w październiku operację i wreszcie mógł obrać kurs na powrót do gry. Niedawno holenderskie media donosiły, że piłkarz jest wściekły na medyków w Rotterdamie, którzy nie byli w stanie mu pomóc z nie aż tak skomplikowaną dolegliwością.

Dobry początek roku dla Modera. Coraz więcej dobrych sygnałów

Na początku 2026 roku Feyenoord wrzucił do sieci zdjęcia Polaka z treningu. Później okazało się, że nie był to jeszcze pełny trening z drużyną, ale i tak sygnał o zbliżającym się powrocie do zdrowia został wysłany. Z kolei trener klubu Modera, czyli Robin van Persie, mówił na konferencji prasowej w piątek 9 stycznia, że w następnym tygodniu nasz reprezentant powinien wrócić do zajęć z całym zespołem.

Stało się! Polak długo czekał na ten moment

We wtorkowe popołudnie 13 stycznia okazało się, że przewidywania szkoleniowca były słuszne. Na najnowszych zdjęciach z porannego treningu Feyenoordu widać było, jak Moder pracuje już z całym zespołem. To kolejny krok w kierunku jego powrotu, tym razem największy z dotychczasowych. Jednak na pełnię radości trzeba jeszcze nieco poczekać.

Sam van Persie mówił, że musi minąć kilka tygodni, zanim Polak wróci do pełni formy fizycznej. Ostatni raz zagrał w towarzyskim meczu przeciwko Nicei 26 lipca. Zaś jego poprzednie oficjalne spotkanie to starcie reprezentacji Polski w eliminacjach do mundialu w Helsinkach przeciwko Finlandii, przegrane przez naszą kadrę 1:2.