Tak Vidal nazwał Lewandowskiego po jego golu w El Clasico. Hit Internetu

FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii, a więc swoje pierwsze trofeum w tym sezonie. Zespół Hansiego Flicka pokonał 3:2 Real Madryt, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Polak pokonał Thibauta Courtoisa tuż przed końcem pierwszej połowy, podcinając piłkę nad belgijskim bramkarzem. Wtedy Lewandowski wykorzystał zagranie od Pedriego. - Moja asysta? Lewandowski także bardzo dobrze zachował się przy golu. Poszedł na całość. Jestem szczęśliwy - mówił Pedri po zakończeniu spotkania. El Clasico w finale oglądały miliony osób na całym świecie.

Tak były kolega reaguje na gola Lewandowskiego. "Nauczył się tego ode mnie"

Jedną z takich osób był Arturo Vidal, 147-krotny reprezentant Chile i obecny zawodnik Colo-Colo. Jego reakcję można było zobaczyć podczas transmisji na żywo. - Jakie to świetne, Lewandowski. Jakie to świetne, Lewandowski. Mały Polak, mały Polak! On nigdy nie zawodzi, nauczył się strzelać ode mnie! - mówił Vidal na nagraniu, które można obejrzeć poniżej.

Vidal i Lewandowski to starzy dobrzy znajomi z Bayernu Monachium z lat 2015-2018. Wtedy Vidal zagrał w 124 meczach we wszystkich rozgrywkach w Bayernie, w których strzelił 22 gole i zanotował 17 asyst. W tym czasie Bayern wygrał trzy mistrzostwa Niemiec, Puchar Niemiec i dwa krajowe Superpuchary. Vidal reprezentował też barwy Barcelony w latach 2018-2020.

Vidal ma za sobą bardzo barwną karierę piłkarską. W jej trakcie grał dla Colo-Colo (2006-2007, 2024-obecnie), Bayeru Leverkusen (2007-2011), Juventusu (2011-2015), Bayernu Monachium (2015-2018), Barcelony (2018-2020), Interu Mediolan (2020-2022), Flamengo (2022-2023) i Athletico-PR (2023-2024). Przez lata dorobił się też łatki skandalisty w związku z tym, że miał problemy z alkoholem.

Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do końca trwającego sezonu. Nie ma w nim zawartej opcji przedłużenia, więc dalsza chęć współpracy musi wyjść z obu stron. Czy jest na to szansa, że Lewandowski podpisze nową, roczną umowę z Barceloną? - To dla nas kluczowy zawodnik. To zależy jednak od niego, jego motywacji. My też nie wiemy, jaki na ten moment jest jego plan - mówił Deco, dyrektor sportowy Barcelony.

Sam Lewandowski też nie chce teraz podejmować decyzji ws. swojej przyszłości. - Tak naprawdę nie chodzi tutaj o ruch ze strony Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - mówił Lewandowski podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski.

Teraz przed Barceloną jest rywalizacja w 1/8 finału Pucharu Króla przeciwko Racingowi Santander. To spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.