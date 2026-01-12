FIFA zdecydowała ws. Pietuszewskiego przed hitem. Na to czekaliśmy!

"Oskar Pietuszewski mógłby być opcją dla FC Porto w derbowym meczu z Benficą w Pucharze Portugalii (środa, godz. 20:45), jeśli Francesco Farioli podejmie taką decyzję" - poinformował portugalski dziennik A Bola.

Oskar Pietuszewski dostał zgodę na grę

Były piłkarz Jagiellonii tydzień temu podpisał kontrakt z Porto i od tamtego czasu czekał na zgodę FIFA na to, by mógł trenować i grać w swojej nowej drużynie. Wszystko dlatego, że federacja dość restrykcyjnie podchodzi do kwestii zezwolenia na pracę przyznawanego zawodnikom, którzy jeszcze nie skończyli 18 roku życia. Po tym, jak zostało ono udzielone, Pietuszewski ma już zielone światło do treningu i może walczyć o miejsce w składzie Porto.

Oskar Pietuszewski odszedł z Jagiellonii po dwóch sezonach gry w pierwszym zespole, w trakcie których wystąpił w aż 54 spotkaniach. Grzegorz Mielcarski, były zawodnik Porto, uważa, że to dobrze, iż młody zawodnik trafił własnie do tego klubu.

– Super opcja. Biorąc pod uwagę, że jest tam dwóch reprezentantów Polski, to jest to dla Pietuszewskiego idealne. Nie ma lepszego momentu na wejście do drużyny, niż kiedy masz dwóch chłopaków, na których stawia trener, oni są filarami tego zespołu, a za moment mogą być twoimi kolegami z pierwszej reprezentacji – mówił Grzegorz Mielcarski w rozmowie z TVP Sport.

O sytuacji Polaka opowiedział też Maniche, były zawodnik "Smoków" i zwycięzca Ligi Mistrzów z tym klubem. - Porto ma bardzo dobrze obstawione skrzydła. Po prawej stronie występuje Hiszpan Borja Sainz, a na lewej Brazylijczyk Pepe. Pietuszewski nie jest w stanie dziś zająć ich miejsca - stwierdził były portugalski pomocnik.

Maniche uważa, że młody Polak zacznie grę w Porto od występów w rezerwach. - To polityka Porto. Klub zazwyczaj wysyła młodych zawodników do zespołu rezerw. Tam się ogrywają przed grą w pierwszym zespole - powiedział.

Oskar Pietuszewski jest wychowankiem Jagiellonii. W pierwszym składzie Dumy Podlasia zadebiutował 29 sierpnia 2024 w wieku 16 lat. Łącznie, rozegrał dla "Jagi" 54 mecze – 32 w ekstraklasie, 10 w Lidze Konferencji, 7 w kwalifikacjach do europejskich pucharów i 4 w Pucharze Polski i 1 w Superpucharze. We wrześniu tego roku nowy zawodnik FC Porto zadebiutował w reprezentacji U21 i do tej pory rozegrał w niej 6 spotkań, zdobywając aż 4 bramki.