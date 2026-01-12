Mbappe nagle przemówił po odejściu Alonso z Realu. "To było krótkie..."

"Barcelona stworzyła szpaler dla Realu, gdy piłkarze i sztab tego klubu odbierali medale za udział w Superpucharze Hiszpanii. Tego samego w kierunku Barcelony piłkarze Realu nie zrobili, a prowodyrem takiego zachowania miał być właśnie Mbappe" - pisaliśmy na Sport.pl.

Jak się później okazało, Francuz postawił się Xabiemu Alonso, który namawiał swoich zawodników do pogratulowania rywalom zza miedzy po porażce 2:3 w finale.

Alonso odchodzi. Piłkarze zaskoczeni decyzją trenera

Po tym spotkaniu włodarze Realu Madryt i sam Alonso zadecydowali, że dalsza współpraca nie ma sensu. W poniedziałek 12 stycznia klub poinformował o tej decyzji w oficjalnym oświadczeniu, a Bask został zastąpiony Alvaro Arbeloą. Jak pisała "Marca", piłkarze byli zdziwieni takim obrotem spraw.

"Po finale Superpucharu zawodnicy byli pewni, że trener będzie kontynuował pracę. Nie było żadnych sygnałów ani wskazówek, że zarząd rozważa zmianę po minimalnej porażce z Barçą. Przeciwnie, grupa rozumiała, że projekt nadal jest na dobrej drodze i że Xabi Alonso ma wsparcie całego klubu po tym turnieju - szczególnie patrząc na objęcia prezesa i trenera na ceremonii wręczenia medali [...] Kilku graczy prywatnie przyznaje, że dowiedzieli się o wszystkim z oficjalnego oświadczenia, co potęgowało uczucie zdziwienia" - czytamy w hiszpańskim dzienniku.

Mbappe postawił się Xabiemu. Teraz mu dziękuje

Media wskazują również na powód rezygnacji Alonso. Były już trener Realu miał mieć dość gwiazdorzenia niektórych zawodników, a sytuacja z udziałem Kyliana Mbappe miała zaważyć na decyzji 43-latka. Francuz jednak postanowił pożegnać Xabiego, publikując relację na Instagramie.

- To było krótkie, ale prawdziwą przyjemnością było granie dla ciebie i uczenie się od ciebie. Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyłeś od pierwszego dnia. Zawsze będę wspominał cię jako menadżera, który ma jasno określone idee i wie wiele na temat futbolu. Wszystkiego dobrego w kolejnym etapie - czytamy.

