Bednarek z kolejnym wyróżnieniem w Portugalii! To już dominacja

FC Porto nie dysponuje w tym sezonie ligi portugalskiej mocną defensywą. Ono ma mur, który bardzo niewielu było w stanie sforsować. Dokładniej mówiąc tylko cztery zespoły, każda po razie, bo "Smoki" nie straciły jeszcze w Liga Portugal więcej niż jednego gola w meczu. Mimo że rozegrali ich już aż 17. Szesnaście zwycięstw, jeden remis i bilans bramkowy 36:4. Zespół Francesco Fariolego jest na razie klasą sam dla siebie i nikt nie potrafi nadążyć.

FC Porto postawiło prawdziwy mur. W dużej mierze polski

Ta żelazna defensywa to w ogromnej mierze polska zasługa. Jan Bednarek i Jakub Kiwior przybyli do Portugalii minionego lata z Premier League (ten pierwszy teoretycznie już z Championship, bo Southampton spadło z ligi). Kiwior nieco później, bo debiutował w piątej kolejce, ale z miejsca wskoczył do wyjściowej jedenastki, tworząc z rodakiem najlepszy duet stoperów w ojczyźnie Cristiano Ronaldo. Przy czym jako lider postrzegany jest tam Bednarek, który właśnie po raz kolejny otrzymał duże wyróżnienie.

Bednarek zdominował resztę. Nawet Kiwiora

FC Porto poinformowało, że Bednarek został wybrany najlepszym obrońcą miesiąca grudnia w całej lidze. Polak absolutnie zdominował tę kategorię w bieżącym sezonie. To już jego trzecie takie wyróżnienie, choć za łącznie cztery miesiące (wrzesień i październik były liczone razem). Jedynym innym defensorem z taką nagrodą w tym sezonie jest Justin de Haas z Famalicao (za sierpień).

Na zwycięzcę głosowali trenerzy wszystkich drużyn w ekstraklasie portugalskiej. Bednarek zebrał 25,89 proc. głosów, wyprzedzając... Jakuba Kiwiora, na którego głosowało 16,96 proc. osób. Przed FC Porto teraz ćwierćfinał Pucharu Portugalii. Trener Francesco Farioli jak dotąd nie wystawiał ich tam razem, rotując składem. Jednak tym razem "Smoki' zagrają u siebie z Benfiką Lizbona, więc niewykluczone, że tym razem polski duet zagra wspólnie i w tych rozgrywkach. Ten mecz już w środę 14 stycznia o 21:45.