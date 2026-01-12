Papszun skreślił kolejnego piłkarza z Legii! Ogłosił: "Dostał wolną rękę"

Legia Warszawa ma za sobą koszmarną jesień. Odpadła z Ligi Konferencji i Pucharu Polski, a w PKO Ekstraklasie jest w strefie spadkowej. Przyjście Marka Papszuna, na którym władzom stołecznych zależało od dłuższego czasu, ma wstrząsnąć drużyną. Trwają porządki w Warszawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun szczerze o transferach do Legii: Trudno powiedzieć...

Kolejny piłkarz może odejść z Legiii

W ostatnich dniach z warszawską drużyną pożegnało się dwóch piłkarzy. Noah Weisshaupt wrócił do Niemiec. Skrócono wypożyczenie z Freiburga. Skrzydłowy od razu został wypożyczony do Hanoweru 96, klubu 2. Bundesligi. Kontrakt za porozumieniem stron rozwiązano z Marco Burchem. Szwajcar nie zaaklimatyzował się w Polsce. Przychodził jako zastępca Maika Nawrockiego. Legia miała na nim po latach zarobić, a zostanie z niczym. Burch znalazł już nowy klub - został zawodnikiem szwajcarskiego Servette FC.

Wiadomo, kto jako kolejny może odejść z Legii. Jak podaje Piotr Kamieniecki z TVP Sport, na wylocie jest Claude Goncalves. Portugalczyk był w sparingu z węgierską Puskas Akademia FC poza kadrą meczową. Marek Papszun potwierdził, że pomocnik dostał zgodę na poszukiwanie nowego pracodawcy.

- Jego sytuacja jest trudna, bo mamy nadmiar środkowych pomocników. Nie byłoby mu łatwo o wywalczenie miejsca. Goncalves dostał wolną rękę, by szukać nowego klubu - powiedział Papszun, cytowany przez TVP Sport.

W tym sezonie Goncalves zagrał w 13 meczach, zaliczył jedną asystę. Transfermarkt wycenia go na 400 tys. euro.

To może nie być koniec pożegnań z Legią. Wkrótce odejdzie Radovan Pankov. Kontrakt Serba wygasa wraz z końcem tego sezonu i nie ma woli przedłużenia z obu stron. Możliwe, że zmieni klub jeszcze zimą, bo są zapytania. Nie wiadomo, co z Kacprem Tobiaszem. Jego kontrakt też kończy się za pół roku, a poważnie zainteresowany jest turecki Samsunspor. Artur Jędrzejczyk, Patryk Kun, Rafał Augustyniak, Juergen Elitim, Bartosz Kapustka i Emal Krasniqi (wypożyczony ze Sparty Praga) - ich umowy także wygasają w czerwcu.

Zobacz też: Real zmienia trenera, a tu FC Barcelona ogłasza. Wszyscy na to czekali

Pierwszy mecz o stawkę w 2026 r. Legia zagra 1 lutego u siebie z Koroną Kielce.