Trzęsienie ziemi w Realu Madryt! Ogłosili nazwisko nowego trenera. Sensacja

Po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną (2:3), w Realu Madryt nastąpiło trzęsienie ziemi. 12 stycznia klub poinformował o zakończeniu współpracy z Xabim Alonso, nad którym już od długiego czasu zbierały się czarne chmury. W oficjalnym oświadczeniu klubu czytamy, że decyzja była podjęta za obopólną zgodą.

Real ogłosił. Alvaro Arbeloa został nowym trenerem

"Królewscy" nie zwlekali z ogłoszeniem nazwiska nowego szkoleniowca. Następcą Alonso został jego były kolega z czasów gry w Realu i Liverpoolu oraz w reprezentacji Hiszpanii, Alvaro Arbeloa. Decyzja nie zaskakuje - były prawy obrońca od początku tego sezonu był pierwszym trenerem zespołu Castilla, czyli rezerw madryckiego klubu.

Arbeloa to wychowanek i legenda Realu Madryt. W pierwszym zespole rozegrał 238 spotkań w latach 2009-2016 i wywalczył jedno mistrzostwo Hiszpanii, dwa puchary Ligi Mistrzów, jeden Superpuchar Europy, dwa Puchary Króla oraz jeden Superpuchar Hiszpanii. Dołożył także triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata.

W trakcie kariery klubowej występował również w Deportivo La Coruna (2006-2007), Liverpoolu (2007-2009) i West Hamie United (2016-2017). W reprezentacji Hiszpanii wystąpił 56-krotnie i sięgnął po mistrzostwo świata w 2010 roku oraz po dwa tytuły mistrza Europy - w latach 2008 i 2012.

Z Realem Arbeloa jest związany także od początku kariery trenerskiej, którą rozpoczął w 2020 roku. W tym czasie zdobył mistrzostwo ligi z zespołem Infantil A oraz sięgnął po potrójną koronę z Juvenil A w sezonie 2022/23. W ubiegłych rozgrywkach zdobył z tą ekipą kolejne mistrzostwo.