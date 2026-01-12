Reprezentant Polski po 10 latach wraca do Ekstraklasy! Dyrektor potwierdza

Bartłomiej Drągowski jest dziś piłkarzem Panathinaikosu Ateny. Niemalże do końca października miał status pierwszego bramkarza. Wszystko się zmieniło po przyjściu Rafy Beniteza. Za kadencji Hiszpana Polak spadł w hierarchii i praktycznie przestał grać. Reprezentant naszego kraju nie zamierza przesiedzieć wiosny na ławce rezerwowych. Tym bardziej że liczy na powołanie na mistrzostwa świata, o ile Polska wywalczy awans w barażach.

Drągowski o krok od Widzewa

W ostatnim czasie łączono Drągowskiego z powrotem do Polski po latach. Znalazł się na radarze Widzewa Łódź. Wygląda na to, że łodzianie dociągną temat transferu do końca. Zapowiadane w weekend testy medyczne stają się faktem, a po nich dojdzie do podpisania kontraktu.

Dotychczasowe doniesienia medialne zostały potwierdzone przez Dariusza Adamczuka, który jest pełnomocnikiem zarządu Widzewa ds. sportu. Przyznał, że trwają właśnie testy medyczne z udziałem bramkarza. Jeśli Drągowski przejdzie je pozytywnie, reszta będzie formalnością.

- Przechodzi dwudniowe testy medyczne w Łodzi. Na razie wszystko jest ok, przed chwilą miałem kontakt z doktorem – powiedział Adamczuk w rozmowie z TVP Sport.

Adamczuk dodał też, że dogadano wszelkie szczegóły z Panathinaikosem. Ale póki nie ma oficjalnego potwierdzenia transferu Drągowskiego, to nie może ich zdradzić.

Transfer Drągowskiego należy rozpatrywać w kategorii zimowego hitu transferowego w PKO Ekstraklasie. Reprezentant Polski, do tego z całkiem dużym doświadczeniem zdobytym w solidnych ligach za granicą, wzmacnia zespół z dużymi ambicjami. Wraca do naszej ligi po dziesięciu latach.

Wszystko wskazuje na to, że Drągowski w Widzewie będzie pierwszym bramkarzem. Wyraźnie przebija umiejętnościami i możliwościami Macieja Kikolskiego i Veljko Ilicia. Niewykluczone, że któryś z nich odejdzie z Widzewa.

- Na tej pozycji musimy być bardzo zabezpieczeni, jeśli chcemy powalczyć o coś w lidze i Pucharze Polski. Nie jest łatwo ściągnąć reprezentanta Polski do Ekstraklasy. Nie był to łatwy temat, długo prowadziliśmy rozmowy - dodał Adamczuk.

Bartłomiej Drągowski jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 2,5 mln euro. Ostatni raz w Ekstraklasie grał w 2016 roku, gdy odszedł z Jagiellonii Białystok.

Widzew wiosną powalczy w ekstraklasie i Pucharze Polski. W ligowej tabeli jest na 15. miejscu z dorobkiem 20 punktów. Łodzianie zagrają pierwszy mecz o stawkę 31 stycznia u siebie z Jagiellonią Białystok. Jeśli chodzi o PP, to w marcu w ćwierćfinale zmierzą się na wyjeździe z GKS-em Katowice.