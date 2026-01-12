Powrót na stronę główną

W Polsce był gwiazdą. Właśnie ogłosił koniec kariery

Jeszcze kilka lat temu Luis Fernandez zachwycał kibiców Wisły Kraków. Hiszpan był ważną postacią klubu, po czym przeszedł do Lechii Gdańsk. Teraz ogłosił, że kończy karierę. Niektórzy są zaskoczeni.
!Mecz Wisla Krakow vs Podbeskidzie
Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

W ostatnim czasie Luis Fernandez występował w trzecioligowym CD Arenteiro. Jego przygoda z tym klubem była - delikatnie mówiąc - nieudana. Po odejściu z tego zespołu od lipca 2025 roku pozostawał wolnym zawodnikiem. Teraz oficjalnie potwierdził, że w wieku 32 lat kończy karierę. Opublikował w mediach społecznościowych nagranie. Niektórzy kibice są zaskoczeni faktem, że Fernandez odchodzi na sportową emeryturę.

Fernandez zachwycał w Wiśle Kraków

- Ten sport dał mi więcej, niż mogłem sobie kiedykolwiek wymarzyć. Ludzi, doświadczenia, wartości i wspomnienia, które zostaną ze mną na zawsze - powiedział Fernandez.

- Dzisiaj nie mówię do futbolu "żegnaj". Mówię "żegnaj" do pewnego etapu w życiu, ponieważ marzenia nie przechodzą na emeryturę. One ewoluują. Moje są znacznie bardziej żywe, niż kiedykolwiek - dodał.

Jeszcze w sezonie 2022/2023 Fernandez brylował w Wiśle Kraków. Zdobył dwadzieścia bramek dla "Białej Gwiazdy" w rozgrywkach 1. Ligi. Prezentował naprawdę imponującą skuteczność. Następnie odszedł do Lechii Gdańsk.

Dobry początek, a później rozstanie w złej atmosferze

Fernandez po przejściu do klubu z Gdańska miał bardzo dobry początek. Później jednak doznał poważnej kontuzji kolana i jego kariera wyhamowała. Ostatecznie w barwach Lechii rozegrał tylko czternaście spotkań, zdobywając siedem bramek. Rozstanie z klubem miało miejsce w burzliwych okolicznościach. Hiszpan zdecydował się na angaż w CD Arenteiro.

Widać jednak, że na poziomie trzecioligowym w ojczyźnie stracił całkowicie chęć do gry w piłkę. 32-latek występował jeszcze w takich drużynach jak: Deportivo de La Coruna, SD Huesca, AD Alcorcon (wszystkie trzy z Hiszpanii), eKhor Fakkan SSC (Zjednoczone Emiraty Arabskie) czy Asteras Aktor (Grecja).

