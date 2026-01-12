Niewiarygodne, co zrobił Lewandowski! Madryt zapamięta to na wieki

Wiele wskazywało na to, że Ferran Torres pojawi się w wyjściowym składzie Barcelony na finał Superpucharu Hiszpanii przeciwko Realowi Madryt. Hansi Flick postawił na Roberta Lewandowskiego, a ta decyzja mu się opłaciła, bo Polak strzelił gola w pierwszej połowie. - To kwestia przeczucia. Zawsze analizujemy przeciwnika, wiemy, jak chcemy grać i co jest najlepsze dla drużyny. Mam dobre przeczucia co do gry Lewandowskiego przeciwko Realowi - tłumaczył trener Barcelony. Lewandowski znakomicie odpłacił się Flickowi za zaufanie.

Co za liczby Lewandowskiego przeciwko Realowi Madryt. "Jeden z największych koszmarów"

Konta zajmujące się Barceloną na portalu X zwróciły uwagę na to, że Lewandowski ma świetne liczby w meczach przeciwko Realowi Madryt. Dzięki trafieniu w finale w Dżuddzie Lewandowski ma już 12 goli w 18 spotkaniach z tym rywalem. "Jeden z największych koszmarów największego klubu na świecie. Człowiek od wielkich meczów" - czytamy we wpisie.

"Super Lewy", "jeden z najlepszych napastników wszech czasów", "piłkarskie dziedzictwo", "maszyna do strzelania goli", "znakomite liczby" - piszą internauci w komentarzach.

Poza tym Lewandowski może pochwalić się świetnymi liczbami w Superpucharze Hiszpanii. Polak strzelał co najmniej jednego gola w czterech ostatnich finałach Superpucharu. Łącznie w tym turnieju strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty w siedmiu spotkaniach.

Tak Pedri skomentował gola Lewandowskiego. "Jestem szczęśliwy"

Lewandowski nie ukrywał po zakończeniu finału Superpucharu, że starcie z Realem Madryt nie należało do najłatwiejszych. - Real grał z bardzo niskim blokiem defensywnym, a my nieustannie próbowaliśmy znaleźć okazję do strzelenia gola. Czasem trzeba trochę cierpliwości, przerzucać piłkę z jednej strony na drugą, a czasem, grając centrę, ma się szansę na gola. Przeciwko Realowi Madryt zawsze trzeba grać na 100 procent - opowiadał Lewandowski.

- Moja asysta? Lewandowski także bardzo dobrze zachował się przy golu. Poszedł na całość. Jestem szczęśliwy - mówił Pedri, który zaliczył asystę przy trafieniu reprezentanta Polski.

Lewandowski został też dobrze oceniony przez hiszpańskie media. "Był prawie niewidoczny, aż w końcówce pierwszej połowy wykorzystał podanie Pedriego i wykonał wspaniałe podcięcie nad Courtois. Miał niewiele miejsca i został zmieniony przez Ferrana Torresa, aby oszczędzić nogi" - pisał kataloński "Sport".