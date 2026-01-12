Tak Rashford potraktował Mbappe po finale Superpucharu

FC Barcelona i Real Madryt spotkali się po raz drugi w tym sezonie. W rundzie jesiennej górą był Real, który wygrał 2:1 u siebie po golach Kyliana Mbappe i Jude'a Bellinghama. Barcelona udanie zrewanżowała się głównemu rywalowi w walce o tytuł, pokonując 3:2 Real w finale Superpucharu Hiszpanii po dublecie Raphinhi, a także po trafieniu Roberta Lewandowskiego. W ten sposób Barcelona zdobyła swój pierwszy puchar w tym sezonie, a wciąż jest w grze o Puchar Króla, mistrzostwo Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów.

Tak Rashford zachował się w stosunku do Mbappe. "Duch sportu"

Jedna z brytyjskich telewizji uchwyciła ciekawy moment po ostatnim gwizdku finału Superpucharu Hiszpanii. Marcus Rashford podszedł do ławki Realu Madryt, by przybić piątki z członkami sztabu szkoleniowego, a także z Kylianem Mbappe. "Rashford przybił piątkę Mbappe po porażce Realu Madryt. Szacunek" - czytamy we wpisie.

Internauci docenili gest Anglika w kierunku Francuza. "Duch sportu w najlepszym wydaniu", "szacunek", "okazuje się, że Barcelona ma człowieka w swoim zespole", "Gavi i Fermin powinni z nim porozmawiać" - czytamy w komentarzach. Część kibiców Barcelony zwróciła uwagę Rashfordowi, że nie powinien robić takich rzeczy przy El Clasico.

Warto dodać, że później Barcelona stworzyła szpaler dla Realu, gdy piłkarze i sztab tego klubu odbierali medale za udział w Superpucharze Hiszpanii. Tego samego w kierunku Barcelony piłkarze Realu nie zrobili, a prowodyrem takiego zachowania miał być właśnie Mbappe.

Dlatego Mbappe nie był w wyjściowym składzie Realu Madryt. "Taki był zamysł"

Pod koniec grudnia zeszłego roku Mbappe skręcił lewe kolano, przez co opuścił spotkania z Realem Betis (5:1) i Atletico Madryt (2:1). Stan zdrowia Francuza się poprawił, więc Mbappe doleciał do drużyny do Arabii Saudyjskiej i normalnie trenował. Mbappe wszedł na boisko w 76. minucie finału, wchodząc w miejsce Gonzalo Garcii.

Dlaczego Mbappe zaczął spotkanie na ławce rezerwowych? Wszystko wyjaśnił Xabi Alonso podczas pomeczowej konferencji prasowej.

- Kylian miał wejść tuż przed stratą gola na 2:3. Do końca pozostawało, nie wiem, 15-20 minut. Poprzez wejście Kyliana szukaliśmy złamania równowagi, zagrożenia, łączenia między liniami lub przestrzeni. Dał nam to trochę później. Szkoda, że wtedy już przegrywaliśmy, ale chcieliśmy przycisnąć w ostatnich 15 minutach po zmianach i wpuszczeniu nowej energii. Taki był zamysł z Kylianem przed meczem i podczas meczu. Kylian nie był w stanie grać od początku w meczu przy takiej intensywności. Lepiej było wpuścić go, by miał dobry wpływ po zmianie - tłumaczył Alonso (cytat za: realmadryt.pl).

Teraz Real i Barcelona będą rywalizowały w 1/8 finału Pucharu Króla. Przed Realem jest rywalizacja z Albacete, a Barcelona zmierzy się z Racingiem Santander. Oba spotkania odbędą się w czwartek o godz. 21:00.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Racing Santander - Barcelona w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.