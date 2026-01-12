Oto co Szczęsny rzucił do dziennikarza po meczu. Hit Internetu

W niedzielny wieczór FC Barcelona świętowała zdobycie Superpucharu Hiszpanii. Zespół Hansiego Flicka pokonał 3:2 Real Madryt w finale po dublecie Raphinhi i golu Roberta Lewandowskiego. - Dzisiejszy finał był dla nas bardzo ważny, bo, jak zawsze powtarzam, mecze z Realem Madryt są czymś wyjątkowym. Wygraliśmy kolejny finał i to jest fantastyczne. Jesteśmy w dobrym nastroju i mamy dużo pewności siebie - mówił Flick po zakończeniu spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Błędy Szczęsnego w Barcelonie? "Ja wiedziałem, że nie pasuję"

Tak Szczęsny odpowiedział dziennikarzowi. Hit w mediach społecznościowych

Jeden z dziennikarzy "El Chiringuito" zadał pytanie Szczęsnemu po ostatnim gwizdku Superpucharu Hiszpanii, gdy ten przechodził przez strefę mieszaną. - Tek, jak będziesz dzisiaj świętował? - zapytał dziennikarz. - Haha, Ty już dobrze wiesz, jak - odpowiedział bramkarz Barcelony.

Ta odpowiedź Szczęsnego spodobała się internautom. "Przedłużcie z nim kontrakt, nie pozwólcie mu kończyć kariery", "już jest postacią kultową, powinien zostać w klubie", "Szczęsny miał duży wpływ na Joana Garcię, dzięki niemu Joan jest bardziej pewny siebie", "co za uśmiech", "dajcie mu papierosa" - czytamy w komentarzach.

Tak Szczęsny określił Joana Garcię. "Niesamowity potencjał"

Szczęsny zagrał w dziewięciu meczach w tym sezonie, kiedy to Joan Garcia leczył kontuzję. Teraz Polak jest dużym wsparciem dla Hiszpana.

- Po trzech dniach wspólnych treningów w Barcelonie stwierdziłem, że mogę dołożyć swoją małą cegiełkę do rozwoju możliwie, że najlepszego bramkarza na świecie! Nie mówię, że teraz, ale widzę tam niesamowity potencjał. I jeśli mogę w jakikolwiek sposób mu pomóc - już nawet nie tylko dla dobra zespołu, ale żeby czuć, że byłem na drodze tego wyjątkowego talentu, bo to jest wyjątkowy talent, i chociaż w malutkim procencie pomogłem mu się rozwinąć - to już teraz jest to dla mnie wielka satysfakcja - mówił Szczęsny w rozmowie z Dominikiem Wardzichowskim ze Sport.pl.

Zobacz też: Oto co powiedział Hansi Flick, gdy mecz z Realem dobiegł końca

Przerwa Barcelony od gry będzie krótka, bo już w czwartek zagra na wyjeździe z drugoligowym Racingiem Santander w 1/8 finału Pucharu Króla. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.