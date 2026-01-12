Szczęsny reaguje na triumf Barcelony. Dwa słowa wystarczyły

Kiedy latem 2024 roku Wojciech Szczęsny ogłosił, że kończy karierę, nikt nie spodziewał się tego, że polski bramkarz zdobędzie kilka trofeów z FC Barceloną. To właśnie dla "Dumy Katalonii" Szczęsny wrócił ze sportowej emerytury. W poprzednim sezonie wywalczył miejsce w podstawowym składzie drużyny. Sięgnął z nią po Superpuchar Hiszpanii, mistrzostwo kraju i Puchar Króla. W obecnej kampanii natomiast jest drugim bramkarzem i wspiera Joana Garcię. Miał okazję wystąpić w części spotkań, kiedy Hiszpan był kontuzjowany.

Wystarczyły dwa słowa. Szczęsny reaguje po zwycięskim finale

Niedzielny finał Superpucharu Hiszpanii Szczęsny obserwował rzecz jasna z perspektywy ławki rezerwowych. FC Barcelona zwyciężyła, a 35-latek dołożył do kolekcji czwarte trofeum z tym klubem.

Szybko zareagował też na ten triumf w mediach społecznościowych. Wstawił na Instastories fotografię, na której widać całą drużynę przy podnoszeniu pucharu. "Deja vu" - napisał.

Superpuchar Hiszpanii to pierwsze trofeum, które FC Barcelona miała szansę obronić za kadencji Hansiego Flicka. Misja zakończyła się powodzeniem. W ubiegłym roku Szczęsny grał w starciu finałowym z Realem Madryt i otrzymał czerwoną kartkę. Wówczas jednak Blaugrana wyżej pokonała odwiecznego rywala (5:2).

Wielka radość Szczęsnego. "Wiesz jak"

Po spotkaniu z Realem Madryt w strefie mieszanej Szczęsny został zapytany, jak będzie świętować sukces. U Polaka pojawił się uśmiech. - Wiesz jak - odpowiedział.

Można to było zobaczyć na nagraniu Lamine'a Yamala w mediach społecznościowych. Jednym z bohaterów filmiku był właśnie Szczęsny, wokół którego pojawił się kłębek dymu. Później Yamal szybko odwrócił kamerę.