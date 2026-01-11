Eksperci reagują po finałowym El Clasico. Oto co piszą o Lewandowskim

Barcelona w finale Superpucharu Hiszpanii już po raz drugi z rzędu, a czwarty w ostatnich pięciu latach pokonała Real Madryt. Tym razem 3:2 po dublecie Raphinhi oraz golu Roberta Lewandowskiego, na co odpowiedzieli Vinicius Junior oraz Dean Huijsen.
"Nerwy na właśnie życzenie, ale nie ma co narzekać, na 4 możliwe krajowe trofea Flick robi 4. Nie patrząc na to, jak musi rzeźbić z obroną, to jest piękny wynik" - napisano na profilu Sofa Sportowa, który prowadzą Agata Bachanek i Michał Dembek.
W meczu z Realem Barcelona trzykrotnie wychodziła na prowadzenie, a Real do samego końca meczu zdołał odrabiać straty. "Świetny był to klasyk. Bardziej grany sercem i emocjami niż umysłem, ale znakomicie się to oglądało" - dodał Marcin Gazda z Eleven Sports.
Zasłużone pochwały dostał też Robert Lewandowski. Polak w 167 meczach dla Barcelony strzelił 111 goli i zaliczył 22 asysty. "Kto na 2-1 w Superpucharze Hiszpanii? Superczempion 100-lecia! Krótko cieszył się Real z remisu. Piękny gol Lewego" - napisał Michał Pol z Kanału Sportowego.
A Tomasz Hatta z igol.pl dodał: "Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny z Superpucharem Hiszpanii, dodatkowo Lewandowski z golem".
Polak zdobył bramki we wszystkich trzech finałach Superpucharach Hiszpanii, w których wystąpił, a do tego zaliczył w nich 2 asysty, strzelił dwa gole w El Clasico rozgrywanym w ubiegłym sezonie (0:4) i zaliczył asystę w meczu z Realem rozgrywanym w październiku 2022 roku. Wtedy Barcelona przegrała z "Królewskimi" 3:1.