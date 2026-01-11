Eksperci reagują po finałowym El Clasico. Oto co piszą o Lewandowskim

Barcelona w finale Superpucharu Hiszpanii już po raz drugi z rzędu, a czwarty w ostatnich pięciu latach pokonała Real Madryt. Tym razem 3:2 po dublecie Raphinhi oraz golu Roberta Lewandowskiego, na co odpowiedzieli Vinicius Junior oraz Dean Huijsen.

FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii. Oto komentarze po El Clasico

"Nerwy na właśnie życzenie, ale nie ma co narzekać, na 4 możliwe krajowe trofea Flick robi 4. Nie patrząc na to, jak musi rzeźbić z obroną, to jest piękny wynik" - napisano na profilu Sofa Sportowa, który prowadzą Agata Bachanek i Michał Dembek.

W meczu z Realem Barcelona trzykrotnie wychodziła na prowadzenie, a Real do samego końca meczu zdołał odrabiać straty. "Świetny był to klasyk. Bardziej grany sercem i emocjami niż umysłem, ale znakomicie się to oglądało" - dodał Marcin Gazda z Eleven Sports.

Zasłużone pochwały dostał też Robert Lewandowski. Polak w 167 meczach dla Barcelony strzelił 111 goli i zaliczył 22 asysty. "Kto na 2-1 w Superpucharze Hiszpanii? Superczempion 100-lecia! Krótko cieszył się Real z remisu. Piękny gol Lewego" - napisał Michał Pol z Kanału Sportowego.

A Tomasz Hatta z igol.pl dodał: "Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny z Superpucharem Hiszpanii, dodatkowo Lewandowski z golem".

Polak zdobył bramki we wszystkich trzech finałach Superpucharach Hiszpanii, w których wystąpił, a do tego zaliczył w nich 2 asysty, strzelił dwa gole w El Clasico rozgrywanym w ubiegłym sezonie (0:4) i zaliczył asystę w meczu z Realem rozgrywanym w październiku 2022 roku. Wtedy Barcelona przegrała z "Królewskimi" 3:1.