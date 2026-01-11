FC Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii. To był niezwykle emocjonujący finał, w którym zespół Hansiego Flicka pokonał 3:2 Real Madryt. Po pierwszej połowie był remis 2:2, a trzy z czterech goli padły w doliczonym czasie gry. Bramkę na wagę triumfu Barcelony zdobył Raphinha. Robert Lewandowski znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony i strzelił gola na 2:1, podcinając piłkę nad Thibautem Courtoisem. Napastnik opuścił boisko w 66. minucie, kiedy to zmienił go Ferran Torres. Wojciech Szczęsny spędził cały mecz na ławce rezerwowych.

Oto co robił Szczęsny po ostatnim gwizdku. Pomógł jednemu z kolegów

Kataloński dziennik "Sport" opublikował nagranie w mediach społecznościowych, na którym widać radość piłkarzy Barcelony po zdobyciu Superpucharu. Uwagę zwraca jednak zachowanie Wojciecha Szczęsnego. Polak nie dołączył do większości zawodników, którzy cieszyli się z wygrania meczu, a pomagał jednemu z kolegów, który zmagał się ze skurczami. Po chwili pojawił się członek sztabu Barcelony, który zajął się piłkarzem.

Po tej sytuacji Szczęsny ruszył w kierunku Thibauta Courtoisa, z którym przybił "piątkę".

W tym sezonie Szczęsny wystąpił w dziewięciu meczach w barwach Barcelony, ale nie zachował w nich ani jednego czystego konta.

Tak Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. "Był prawie niewidoczny"

Lewandowski był jedynym Polakiem, który pojawił się na boisku w finale Superpucharu Hiszpanii. Robert został dobrze oceniony przez hiszpańskie media. "Był prawie niewidoczny, aż w końcówce pierwszej połowy wykorzystał podanie Pedriego i wykonał wspaniałe podcięcie nad Courtois. Miał niewiele miejsca i został zmieniony przez Ferrana Torresa, aby oszczędzić nogi" - czytamy w dzienniku "Sport".

- Przeciwko Realowi Madryt zawsze trzeba grać na 100 procent, a najważniejsze jest to, że wygraliśmy 3:2, że mamy kolejny tytuł i że jesteśmy bardzo szczęśliwi. Real grał z bardzo niskim blokiem defensywnym, a my nieustannie próbowaliśmy znaleźć okazję do strzelenia gola. Tak, czasem trzeba trochę cierpliwości, przerzucać piłkę z jednej strony na drugą, a czasem, grając centrę, ma się szansę na gola - komentował Lewandowski po zakończeniu spotkania.

Barcelona wróci do gry w czwartek, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Racingiem Santander w 1/8 finału Pucharu Króla. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.