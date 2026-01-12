Ależ walka o 17-latka. Grał dla Polski. Kolejny gigant staje w kolejce

17-letni Igor Tyjon, zadebiutował już w pierwszym zespole Blackburn, choć najczęściej występuje w rezerwach tej drużyny - U18 i U-21. W tym sezonie błysnął w trzech meczach zespołu U-21, zdobywając 3 gole i 1 asystę. 17-latek ma na koncie wiele więcej udanych występów i uchodzi za duży talent. Z tego powodu zainteresowanie nim wyraził Manchester United i Arsenal.

Manchester United i Arsenal chcą 17-letniego napastnika. Zawodnik ma polskie korzenie

Jak podało The Sun, Blackburn wielokrotnie próbował zatrzymać napastnika w trakcie tego sezonu, ale niechętnie godzi się z tym, że w pewnym momencie odejdzie on z klubu. "Faworytem do pozyskania Tyjona jest Arsenal. Od lata 2024 r. złożył on kilka ofert o wartości ponad 1 miliona funtów, które zostały odrzucone przez Rovers" - informują dziennikarze z Wielkiej Brytanii. Zainteresowanie zawodnikiem wyraził też Manchester United.

Jak dodaje The Sun, Blackburn może zatrzymać Tyjona tylko w tym oknie transferowym. "Stypendium napastnika wygasa z końcem sezonu. Blackburn otrzymałby odszkodowanie tylko w przypadku, gdyby zawodnik dołączył do innego angielskiego klubu" - czytamy na portalu tej gazety.

17-letni Tyjon zagrał trzy mecze w młodzieżowej reprezentacji Polski. Zawodnik urodził się i wychowywał w Anglii, w związku z czym później był powoływany do tamtejszej kadry. Ostatni mecz w angielskiej młodzieżówce rozegrał we wrześniu ubiegłego roku.

Jedynym Polakiem, który zadebiutował w Manchesterze United, był Tomasz Kuszczak. Bramkarz grał dla "Czerwonych Diabłów" przez 6 lat – od 2006 do 2012 roku i rozegrał dla nich 61 meczów.

W drużynach juniorskich MU grał m.in. Łukasz Bejger, który później trafił do Śląska, a obecnie występuje w NK Celje. Przez szkółkę tego klubu przeszedł Maxi Oyedele, Adrian Janusz (obecnie Ashington AFC), a niegdyś ćwiczyli tam dwaj golkiperzy: Daniel Polakowski i Hubert Graczyk, występujący w niższych angielskich ligach.