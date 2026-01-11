A jednak! Rybus znów zagra w Polsce. "Powrót po latach"

Swego czasu Maciej Rybus był jednym z liderów reprezentacji Polski. W swoim piłkarskim CV ma występy w takich klubach jak Olympique Lyon, Terek Grozny, Lokomotiw Moskwa. W Rosji założył także rodzinę. I choć jest po rozwodzie, to w tym kraju wychowuje dwoje dzieci. Jak się okazuje, niedługo przyjedzie do swojego rodzinnego Łowicza, by wziąć udział w turnieju charytatywnym.

Maciej Rybus zagra w Polsce. W barwach... Strong Team

O powrocie do poważnej piłki 36-latek raczej nie myśli. Odkąd w 2024 roku przestał grać w Rubinie Kazań, nie może znaleźć sobie miejsca w profesjonalnych klubach. Sytuacji nie pomagają kontuzje, które od wielu miesięcy trapią byłego reprezentanta Polski. Jak sam niedawno przyznał, po ostatniej operacji nie jest w stanie na poważnie wrócić do treningów. To jednak nie wyklucza go z udziału w turnieju charytatywnym.

Rybus, który był w Polsce choćby na okres świąteczno-noworoczny, niebawem zagra w naszym kraju. "Powrót po latach. Człowiek, z którym w roku 2012 odtworzyliśmy GnG i który rokrocznie budował z nami obecny kształt wydarzenia. 66 spotkań rozegranych w Reprezentacji Polski, wychowanek KS Pelikan Łowicz, syn ziemi łowickiej - Maciej Rybus! Witamy w Strong Team!" - czytamy na Facebooku organizatorów turnieju "Gwiazdy na Gwiazdkę".

Turniej w Łowiczu odbędzie się 17 stycznia. Oprócz Rybusa mają wziąć w nim udział także inne gwiazdy znane z piłkarskich (i nie tylko) boisk oraz celebryci. Organizatorzy potwierdzili już obecność m.in. Daniela Łukasika, Michała Janoty, Błażeja Telichowskiego, Ariela Borysiuka, ale także byłego koszykarza Macieja Lampego, mistrza olimpijskiego w łyżwiarstwie szybkim Zbigniewa Bródki czy dziennikarza Bartosza Ignacika.

W tym roku Maciej Rybus i inni uczestnicy turnieju "Gwiazdy na Gwiazdkę" będą zbierać pieniądze na leczenie ciężko chorej kilkuletniej Marceliny Muchy.