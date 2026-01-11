FC Barcelona pokazała się z kapitalnej strony w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Zespół Hansiego Flicka wygrał aż 5:0 z Athletikiem, a po pierwszej połowie prowadził już czterema bramkami. Teraz Barcelona zagra w finale Superpucharu z Realem Madryt, który pokonał 2:1 Atletico w derbowym starciu. To szansa na pierwsze trofeum Barcelony w tym sezonie i na czwarte od momentu, kiedy zespołem dowodzi Flick. Jakie są finalne wybory Niemca na prestiżowe El Clasico?

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz i Boniek nie chcieli mówić o Lewandowskim. "Nie chce udziału w tym projekcie"

Flick dokonał wyboru ws. Lewandowskiego i Szczęsnego na mecz z Realem Madryt

Ostatnio Robert Lewandowski jest częściej wykorzystywany przez Flicka jako rezerwowy dla Ferrana Torresa. Polak wchodził z ławki w ligowych meczach z Villarrealem (2:0) i Espanyolem (2:0), ale przy okazji starcia z Athletikiem Lewandowski przesiedział całe spotkanie w roli rezerwowego. Flick zadecydował jednak, że Polak zagra z Realem od pierwszej minuty!

Na występ Wojciecha Szczęsnego nie było co liczyć, ponieważ Joan Garcia znajduje się w świetnej formie, a poza tym jest zdrowy.

W kontekście Realu najważniejsza była sprawa potencjalnego występu Kyliana Mbappe. Francuz nie był z zespołem podczas półfinałowego spotkania z Atletico Madryt, a dopiero potem doleciał do Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie Xabi Alonso nie postawił na nominalnego napastnika, a na duet Vinicius Junior - Rodrygo. Mbappe zaczyna El Clasico na ławce rezerwowych.

Zobacz też: Lewandowski skazany na ławkę. Hiszpan wydał wyrok

Skład Barcelony na mecz z Realem Madryt: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal

Relacja tekstowa na żywo z meczu FC Barcelona - Real Madryt od godz. 20:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.