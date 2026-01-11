FC Barcelona pokazała się z kapitalnej strony w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Zespół Hansiego Flicka wygrał aż 5:0 z Athletikiem, a po pierwszej połowie prowadził już czterema bramkami. Teraz Barcelona zagra w finale Superpucharu z Realem Madryt, który pokonał 2:1 Atletico w derbowym starciu. To szansa na pierwsze trofeum Barcelony w tym sezonie i na czwarte od momentu, kiedy zespołem dowodzi Flick. Jakie są finalne wybory Niemca na prestiżowe El Clasico?
Ostatnio Robert Lewandowski jest częściej wykorzystywany przez Flicka jako rezerwowy dla Ferrana Torresa. Polak wchodził z ławki w ligowych meczach z Villarrealem (2:0) i Espanyolem (2:0), ale przy okazji starcia z Athletikiem Lewandowski przesiedział całe spotkanie w roli rezerwowego. Flick zadecydował jednak, że Polak zagra z Realem od pierwszej minuty!
Na występ Wojciecha Szczęsnego nie było co liczyć, ponieważ Joan Garcia znajduje się w świetnej formie, a poza tym jest zdrowy.
W kontekście Realu najważniejsza była sprawa potencjalnego występu Kyliana Mbappe. Francuz nie był z zespołem podczas półfinałowego spotkania z Atletico Madryt, a dopiero potem doleciał do Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie Xabi Alonso nie postawił na nominalnego napastnika, a na duet Vinicius Junior - Rodrygo. Mbappe zaczyna El Clasico na ławce rezerwowych.
