Boniek skomentował wybór "Sportowca Roku". Króciutko

Wydarzenia podczas Gali Mistrzów Sportu co roku wywołują różne dyskusje. Tym razem najwięcej się mówi o braku wygranej Igi Świątek, która według przewidywań miała po raz trzeci zdobyć tytuł "najlepszego sportowca Polski". Niespodziewanie więcej głosów otrzymała jednak Klaudia Zwolińska. Kajakarka górska w 2025 roku zdobyła dwa złote oraz brązowy medal mistrzostw świata.

Boniek zabrał głos po Gali Mistrzów Sportu

Na podium w "Plebiscycie Przeglądu Sportowego" stanął też Wilfredo Leon. Czwarty był Bartosz Zmarzlik, a piąty Robert Kubica. Można zatem powiedzieć, że Zwolińska w drodze po nagrodę pokonała największe gwiazdy polskiego sportu. Według niektórych niesłusznie, ale Zbigniew Boniek nie doszedł do tego wniosku. Zwrócił tylko uwagę, że takich wyników mało kto się spodziewał.

- Gratulacje, lubię niespodzianki - rzucił były prezes PZPN na portalu "X". Do tego dorzucił kilka emotikonów, które mówią same za siebie.

Zbigniew Boniek sam w przeszłości został doceniony w "Plebiscycie Przeglądu Sportowego". W 1982 roku to właśnie on mógł się cieszyć z miana "najlepszego sportowca Polski". Słynny piłkarz został wówczas mistrzem Polski z Widzewem Łódź, a także cieszył się z brązowego medalu mistrzostw świata.