Była 16:18. Wisła Kraków ogłosiła świetne wieści

O transferze Krzyżanowskiego w najbliższym czasie nie będzie mowy. Młody Wiślak podpisał nową umowę, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Zawiera ona także zapis, wedle którego kontrakt będzie mógł zostać przedłużony o kolejny rok.

Negocjacje z utalentowanym 19-latkiem trwały już od pewnego czasu. Zaangażowanych w nie było sporo stron, bo oprócz klubu, zawodnika i jego menedżerów, uczestniczyli w nich także rodzice Krzyżanowskiego. Finalnie doszło do parafowania nowej umowy z lewym obrońcą.

Jakub Krzyżanowski jest wychowankiem Bronowianki Kraków, ale do "Białej Gwiazdy" trafił już w bardzo młodym wieku. W pierwszym składzie zadebiutował na początku sierpnia 2023 roku w spotkaniu ligowym przeciwko Stali Rzeszów. W sezonie 2024/25 został wypożyczony do Torino, gdzie nabierał doświadczenia w Primaverze, a więc w tamtejszej lidze przeznaczonej dla juniorów.

Po powrocie z Włoch dość szybko zaczął regularnie grać w podstawowym składzie Wisły. W obecnym sezonie Betclic 1. Ligi Krzyżanowski zagrał w 17 meczach (11 razy w pierwszym składzie), w których strzelił gola i zapisał przy swoim nazwisku 4 asysty, co jak na bocznego obrońcę jest bardzo dobrym rezultatem.

19-latek, udanymi występami na ekstraklasowym zapleczu, zwrócił na siebie uwagę kilku klubów. Dość powszechnie mówiło się o jego potencjalnym transferze do Banika Ostrawa. Ostatecznie jednak Krzyżanowski chce pomóc Wiśle Kraków w awansie do PKO Ekstraklasy, a następnie rozegrać w niej kilkanaście meczów. I zapewne dopiero wtedy ruszyć na podbój świata. Tym bardziej że piłkarskimi interesami młodego Polaka opiekuje się agencja CAA Stellar. Tam sama, która ma pod swoimi skrzydłami takich piłkarzy jak np. Fermin Lopez z Barcelony, Eduardo Camavinga z Realu Madryt czy Charles De Ketelaere z Atalanty.

Wisła Kraków jest na dobrej drodze do awansu do Ekstraklasy. Po 19 meczach przewodzi tabeli Betclic 1. ligi i ma aż dziewięć punktów przewagi nad drugą Polonią Bytom. Już 11 stycznia "Biała Gwiazda" leci na zgrupowanie do Turcji, gdzie rozegra cztery mecze sparingowe, a po powrocie do Polski zmierzy się 31 stycznia ze Stalą Mielec. Najbliższe spotkanie ligowe zagra 6 lutego z GKS-em Tychy.