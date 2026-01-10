Piłkarz Lecha skreślony! Miarka się przebrała

Lech Poznań rundę jesienną rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zakończył na ósmym miejscu z dorobkiem 26 punktów. Strata "Kolejorza" do liderującej Wisły Płock wynosi zaledwie cztery "oczka". Mistrz Polski w przerwie zimowej postanowił udać się na zgrupowanie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W sobotę 10 stycznia na oficjalnej stronie internetowej klubu opublikowana została lista 31 zawodników, którzy wraz z trenerem Nielsem Frederiksenem udadzą się na rozpoczynający się kolejnego dnia obóz.

W szeregach Lecha nie brakuje niespodzianek. Największą jest z pewnością brak Timothy'ego Oumy. Choć w mediach pojawiały się ostatnimi czasy informacje o tym, iż 21-latek rodem z Kenii w stolicy Wielkopolski niewystarczająco przykłada się do swoich obowiązków, to nikt nie mógł spodziewać się aż tak stanowczych środków, jakie zastosował duński szkoleniowiec. W jego wypowiedzi, cytowanej na oficjalnej klubowej stronie możemy przeczytać o powodach tejże decyzji. - Timothy zachował się niezgodnie z zasadami panującymi w drużynie, dlatego postanowiliśmy nie włączać go do kadry na obóz w Abu Zabi. Zostanie w kraju i będzie przygotowywał się do rundy wiosennej z rezerwami i tylko od jego postawy zależy, jaka przyszłość czeka go w naszym pierwszym zespole - przyznał 55-letni trener. Kenijczyk w rundzie jesiennej wystąpił w 12 spotkaniach w ramach rozgrywek ekstraklasowych. Dodatkowo dołożył do tego pięć meczów w Lidze Konferencji Europy. Odkąd został wypożyczony ze Slavii Praga do Lecha nie zanotował jeszcze żadnego trafienia oraz asysty.

W szeregach Lecha na zgrupowaniu zabraknie także Iana Hofmanna, Bryana Fiabemy oraz Krzysztofa Bąkowskiego. Poznański klub wyraził zgodę na poszukiwanie nowych pracodawców dla każdego z wymienionych piłkarzy. Do czasu transferu będą się oni przygotowywać we Wronkach z drugim zespołem "Kolejorza". Z powodów zdrowotnych z wylotu do Abu Zabi zmuszony był zrezygnować Kornel Lisman. 19-latek do zdrowia będzie wracał w Poznaniu.

Z pierwszym zespołem na zagraniczny obóz udadzą się natomiast młodzi piłkarze z klubowej akademii: bramkarz Wiktor Obremski, pomocnicy Karol Delikat i Patryk Prajsnar oraz napastnik Wojciech Szymczak. Plamen Andreev, który przed kilkoma dniami podpisał z klubem kontrakt także znalazł się w gronie zawodników, którzy polecą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Kadra Lecha Poznań na zgrupowanie w Abu Zabi: