Tomaszewski przekazał dramatyczne wieści ws. stanu zdrowia. "Życiowa dogrywka"

Jan Tomaszewski rozegrał w reprezentacji Polski 63 spotkaniach. Jest jednym z najwybitniejszych bramkarzy w historii, któremu szczególną sławę przyniósł legendarny mecz z Anglią na Wembley, w którym zatrzymał "Synów Albionu", a Polska po 36 latach awansowała na mistrzostwa świata. Najważniejszy mecz 78-latek rozegrał jednak w poprzednim roku.

Jan Tomaszewski skomentował swoją walkę z chorobą. "Jeszcze obronię życiowe rzuty karne"

Jan Tomaszewski w poprzednim roku walczył z ciężką chorobą. Legendarny bramkarz trafił do szpitala z ostrym zakrzepem pęcherza. Sytuacja była poważna. Jeden z "Orłów Górskiego" w rozmowie z "Super Expressem" przybliżył trudną sytuację, podkreślając rolę jaką odegrali lekarze z Wojskowej Akademii Medycznej.

- Było ze mną bardzo źle. Przegrywałem dużo sam ze sobą, oni doprowadzili do remisu, ci lekarze. Efektem czego jest to, że jest dogrywka w tej chwili, moja życiowa dogrywka. Bardzo dobra, obiecująca, a ja z przekorą powiem, że zobaczycie, że jeszcze obronię życiowe rzuty karne - mówi w rozmowie z "Super Expressem" pełen optymizmu, Jan Tomaszewski.

Tomaszewski obchodził 78 urodziny. O takie życzenia poprosił legendarny bramkarz

9 stycznia Jan Tomaszewski obchodził 78 urodziny. Były reprezentant Polski zdradził "Super Expressowi" czego mu życzyć z tej okazji.

- Życzcie mi, żebym był jak najdłużej zdrowym i żeby ta dogrywka trwała jak najdłużej. A później rzuty karne, to ja wam pokażę, jak się broni - powiedział dla "Super Expressu" Jan Tomaszewski.

Jan Tomaszewski zakończył karierę piłkarską w 1982 roku. Rok wcześniej pożegnał się z reprezentacją. Pracował m.in. jako trener i ekspert telewizyjny. Prowadził też działalność polityczną.