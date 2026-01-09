Znamy pierwszych półfinalistów PNA. Zaważył katastrofalny błąd bramarza

W Maroku trwa 35. edycja Pucharu Narodów Afryki. W piątek rozegrano dwa pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Najpierw reprezentacja Mali zmierzyła się w Tangerze z Senegalem, a później gospodarze turnieju - Marokańczycy podejmowali w Rabacie Kamerun.

Senegal pierwszym półfinalistą Pucharu Narodów Afryki. Jeden błąd zdecydował

Pierwszy ćwierćfinał od początku toczył się pod dyktando Senegalu. "Lwy Terangi" co rusz meldowały się w polu karnym Mali, ale brakowało im skuteczności. Dopiero w 27. minucie udało się wykorzystać katastrofalny błąd bramkarza - Djiguiego Diarry. Golkiper rzucił się do dośrodkowania Krepina Diatty i leżąc na murawie, wypuścił piłkę z rąk. Prezent momentalnie wykorzystał Iliman Ndiaye. Napastnik Evertonu ruszył do piłki i trafił do pustej bramki.

Jeszcze przed przerwą Senegalczycy stworzyli sobie kilka kolejnych okazji, ale albo pudłowali, albo dobrze interweniował Diarra. Sytuację Malijczyków dodatkowo skomplikował jeden z jej liderów - Yves Bissouma. W doliczonym czasie gry obejrzał drugą żółtą kartkę i całą drugą połowę jego zespół musiał grać w osłabieniu.

Mimo to początkowo Malijczycy rzucili się do ataku i niewiele brakowało, by wyrównali. Najlepszą okazję zmarnował Abdoulaye Diaby. Z niezłej strony pokazał się także senegalski bramkarz Eduard Mendy, który zatrzymał dwa groźne strzały. Z biegiem czasu ataków ze strony Mali było coraz mniej, a Senegal odzyskał pełną dominację. W końcówce powinien nawet podwyższyć na 2:0, ale najpierw w sytuacji sam na sam z bramkarzem fatalnie zachował się Pathe Ciss, a w doliczonym czasie strzał z woleja Lamine'a Camary sparował na słupek Diarra. Nie uchroniło to jednak Malijczyków przed przegraną 0:1 i odpadnięciem z turnieju. W półfinale jako pierwszy zameldował się więc Senegal.

Gospodarze grają dalej. Maroko czeka na rywala

W drugim ćwierćfinale walczyły za to Maroko i Kamerun. W pierwszej odsłonie lepiej prezentowali się gospodarze imprezy, ale z obu stron szans na zdobycie bramki było niewiele. Piłkarzom Walida Regraguiego pomógł stały fragment gry, a konkretnie rzut rożny. W 26. minucie dobrą centrę posłał Achraf Hakimi, po której główkował Ayoub El Kaabi. W ostatnim momencie piłkę trącił jeszcze stojący pod bramką Brahim Diaz i to on otworzył wynik spotkania.

Po zmianie stron Maroko wciąż przeważało i konsekwentnie szukało drugiego gola. Najpierw dośrodkowanie na głowę Eza Abde posłał Hakimi, ale piłkarz Betisu minimalnie przestrzelił. Niedługo później niewiele brakowało, a do siatki trafiłby Ismael Saibari. Pomocnik PSV starł się w powietrzu z piąstkującym kameruńskim bramkarzem. Futbolówka odbiła się w taki sposób, że zmierzała do siatki, ale w ostatnim momencie z linii bramkowej wybił ją jeden z obrońców. W końcu Marokańczycy dopięli swego w 74. minucie. Po dośrodkowaniu Eza Abde z rzutu wolnego piłkę w polu karnym opanował Saibari i tym razem się nie pomylił. Mocno kopnął ją w długi róg i ustalił wynik na 2:0, pieczętując awans do półfinału.

O dwa pozostałe miejsca w najlepszej czwórce turnieju w sobotę 10 stycznia powalczą Algieria z Nigerią (godz. 17:00) oraz Egipt z Wybrzeżem Kości Słoniowej (godz. 20:00). Zwycięzca tej pierwszej konfrontacji w półfinale trafi na Maroko, a tej drugiej - na Senegal.

Ćwierćfinały Pucharu Narodów Afryki: