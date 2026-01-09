Gromy spadły na Ronaldo. To mu się nie spodoba. "Już od dwóch lat"

Al-Nassr zanotowało doskonały początek w Saudi Pro League. Drużyna Cristiano Ronaldo wygrała pierwsze dziesięć spotkań i prowadziła w tabeli. Ostatnie trzy mecze to jednak zadyszka. W tym czasie Al-Nassr zdobyło zaledwie punkt, przez co wyprzedziło je Al-Hilal. Obecnie między obiema ekipami są cztery punkty różnicy.

Ronaldo skrytykowany. "Słyszymy to już od dwóch lat"

W czwartek Al-Nassr przegrało z Al-Qadisiyah (1:2). Ronaldo strzelił gola z rzutu karnego, a rywale wskoczyli na czwartą pozycję w tabeli.

Portugalski gwiazdor wciąż nie wygrał żadnego krajowego trofeum z Al-Nassr, a występuje w tym klubie od stycznia 2023 roku. "Walka się nie skończyła. Nadal pracujemy i razem będziemy silniejsi!" - napisał w mediach społecznościowych po porażce z Al-Qadisiyah.

Hussein Al-Sulaimani, były obrońca reprezentacji Al-Nassr i reprezentacji Arabii Saudyjskiej, skrytykował występ Cristiano Ronaldo. Według niego Portugalczyk powinien w mniejszym stopniu zajmować się mediami społecznościowymi, a bardziej skupiać się na dawaniu większej jakości drużynie na boisku.

- Słyszymy to już od dwóch lat. Chcemy, żeby praca była wykonywana na boisku piłkarskim, a nie w mediach społecznościowych. Ta wiadomość jest skierowana do waszych fanów, ale mówimy o drużynie. Jakie korzyści fani czerpią z tej publikacji? - powiedział oburzony Al-Sulaimani w rozmowie z portalem koora.com.

Al-Sulaimani mówi wprost. "Musisz ciężej pracować"

Były reprezentant Arabii Saudyjskiej dał radę jednemu z najlepszych piłkarzy w historii. Oczekuje od niego pełnego zaangażowania. Widać, że ostatnia porażka mocno go rozzłościła.

- Jako kapitan drużyny musisz ciężej pracować. Nawet jeśli jesteś wielką gwiazdą i wiele osiągnąłeś, to już przeszłość. Jesteś ważnym zawodnikiem i kapitanem i musisz mieć wpływ na grę na boisku. Spójrzcie, jak Ronaldo poruszał się w ostatnich meczach. Wszyscy piłkarze muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, niezależnie od nazwiska czy statusu - skwitował.

Jeśli chodzi o liczbę goli, to trudno doczepić się do Portugalczyka. Cristiano Ronaldo prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi saudyjskiej z dorobkiem czternastu bramek. Jedno trafienie mniej zanotował na swoim koncie jego rodak i kolega z drużyny - Joao Felix.