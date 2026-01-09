Marek Papszun jako pierwszy trener Legii Warszawa będzie mógł liczyć na pomoc olbrzymiej liczby ludzi. 28 osób - tyle liczy nowy sztab szkoleniowy stołecznego klubu. Wśród nich znalazło się miejsce dla trzech asystentów - Artura Węski, Inakiego Astiza i Marka Wasiluka. Ostatnie z tych nazwisk wzbudziło spore zainteresowanie i wywołało niemałe zaskoczenie.

Wasiluk bowiem przez ostatnie lata nie pracował w strukturach żadnej drużyny piłkarskiej. Zamiast tego występował w roli eksperta telewizyjnego - najpierw przez kilka sezonów oglądaliśmy go w stacji Viaplay, a ostatnie pół roku spędził w Polsacie Sport. Nie oznacza to jednak, że nie ma doświadczenia w trenerce.

"To jest jasny sygnał". Żelazny komplementuje zatrudnienie Wasiluka

Były piłkarz Jagiellonii Białystok, Cracovii, Śląska Wrocław czy Widzewa Łódź w przeszłości pracował w akademii białostockiego klubu. W jego zespole występował m.in. bohater hitowego transferu do FC Porto, Oskar Pietuszewski. Teraz ma być jednym z głównych doradców Papszuna, co jako duży plus traktuje dziennikarz TVP Sport, Piotr Żelazny, o czym mówił w programie "To jest Sport.pl".

- Marek jest dla mnie jedną z wyróżniających się postaci w tym środowisku. Nie dość, że jest po prostu fajnym gościem, to widać, że chce się uczyć, chłonie wiedzę i potrafi wyciągać jakieś wnioski - stwierdził nasz rozmówca, który dodał, że zatrudnienie Wasiluka w Legii stanowi pewien sygnał ze strony nowego szkoleniowca "Wojskowych".

- To jest sygnał, że (Papszun - red.) otacza się nowym pokoleniem trenerów, w pewnych aspektach mądrzejszymi od siebie. I to jest postawa godna lidera, więc super - chwalił ruch poczyniony przez 49-latka Żelazny.

Dzienikarz TVP Sport uważa również, że jeśli Legia wciąż będzie sterowana ręcznie przez Dariusza Mioduskiego czy Frediego Bobicia, to tak liczny sztab szkoleniowy nie pomoże "Wojskowym" w wygrzebaniu się z kryzysu.

Legia zimuje na przedostatnim, 17. miejscu w ligowej tabeli. Ostatni raz na boiskach Ekstraklasy piłkarze ze stolicy wygrali 28 września (1:0 z Pogonią Szczecin). Warszawski klub do podium traci dziesięć oczek, a do liderującej Wisły Płock - jedenaście. Na wiosnę "Wojskowi" nie zagrają ani w europejskich pucharach, ani w Pucharze Polski.

