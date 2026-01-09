Fatalne wieści ws. Sebastiana Szymańskiego. Jego los jest przesądzony

Fenerbahce czeka na mistrzostwo Turcji już od 12 lat. Z wielką przewagą zdobyli oni tytuł w sezonie 2013/14. Drugie Galatasaray straciło aż dziewięć punktów. Od tej pory w SuperLig triumfowały Galatasaray, Besiktas, Basaksehir oraz Trabzonspor.
Fenerbahce jest najbardziej utytułowanym klubem w kraju, ale obecnie seryjnie zdobywają srebrne medale, oglądając plecy Galatasaray. Nie wystarczyło nawet kapitalne 31 zwycięstw w sezonie 2023/24. Nic dziwnego, że działacze robią wszystko, by trofeum za mistrzostwo Turcji znów pojawiło się na ich stadionie.
Nowym zawodnikiem w drużynie Domenico Tedesco został właśnie Matteo Guendouzi. Turecki klub swój rekord transferowy. Lazio otrzymało za 14-krotnego reprezentanta Francji 28 milionów, a kwota ta może się jeszcze zwiększyć. Do tej pory najwyższym transferem przychodzącym w historii klubu był Kerem Akturkoglu. Były piłkarz Benfiki kosztował 22,5 miliona euro.
Zobacz też: Niewiarygodne. Tak potraktowali Modera w Feyenoordzie. Aż się wściekł
To kolejny dowód na mistrzowskie ambicje Fenerbahce. W kadrze zespołu roi się od znanych w Europie piłkarzy. Ederson, Milan Skriniar, Marco Asensio czy Nelson Semedo - tacy piłkarze są gwarancją walki o najwyższe laury. Na półmetku sezonu zajmują jednak drugie miejsce, chociaż nie zaznali jeszcze goryczy porażki. Liderujące Galatasaray ma trzy punkty przewagi.
Transfer Guendouziego komplikuje sytuację Sebastiana Szymańskiego. Zasady ligi tureckiej stanowią, że kluby mogą zarejestrować maksymalnie czternastu zagranicznych zawodników. W tej chwili w kadrze Fenerbahce znajduje się piętnastu takich piłkarzy. Jeden z nich będzie musiał odejść, a Szymański jest głównym kandydatem - gra mało, a dla Fenerbahce może być to ostatnia okazja na uzyskanie dużej kwoty transferowej. Kontrakt 26-latka obowiązuje do końca przyszłego sezonu.
W ostatnich miesiącach dużo mówi się o kolejnych klubach, które mają chrapkę na ściągnięcie reprezentanta Polski. Wczoraj przekazywaliśmy informację o zainteresowaniu ze strony Olympique Marsylia oraz RC Lens. Oprócz klubów francuskich - wśród nich wymienia się też Olympique Lyon oraz Stade Rennais - sytuację Szymańskiego monitorują też w Niemczech. 26-latka na swoich listach ma Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt czy też VfB Stuttgart.