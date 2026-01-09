Fatalne wieści ws. Sebastiana Szymańskiego. Jego los jest przesądzony

Fenerbahce czeka na mistrzostwo Turcji już od 12 lat. Z wielką przewagą zdobyli oni tytuł w sezonie 2013/14. Drugie Galatasaray straciło aż dziewięć punktów. Od tej pory w SuperLig triumfowały Galatasaray, Besiktas, Basaksehir oraz Trabzonspor.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie certoli się w sprawie Tobiasza: Jak ktoś mi powie, że wybronił Legii mecze, to...

Fenerbahce jest najbardziej utytułowanym klubem w kraju, ale obecnie seryjnie zdobywają srebrne medale, oglądając plecy Galatasaray. Nie wystarczyło nawet kapitalne 31 zwycięstw w sezonie 2023/24. Nic dziwnego, że działacze robią wszystko, by trofeum za mistrzostwo Turcji znów pojawiło się na ich stadionie.

Hitowy transfer Fenerbahce

Nowym zawodnikiem w drużynie Domenico Tedesco został właśnie Matteo Guendouzi. Turecki klub swój rekord transferowy. Lazio otrzymało za 14-krotnego reprezentanta Francji 28 milionów, a kwota ta może się jeszcze zwiększyć. Do tej pory najwyższym transferem przychodzącym w historii klubu był Kerem Akturkoglu. Były piłkarz Benfiki kosztował 22,5 miliona euro.

Zobacz też: Niewiarygodne. Tak potraktowali Modera w Feyenoordzie. Aż się wściekł

To kolejny dowód na mistrzowskie ambicje Fenerbahce. W kadrze zespołu roi się od znanych w Europie piłkarzy. Ederson, Milan Skriniar, Marco Asensio czy Nelson Semedo - tacy piłkarze są gwarancją walki o najwyższe laury. Na półmetku sezonu zajmują jednak drugie miejsce, chociaż nie zaznali jeszcze goryczy porażki. Liderujące Galatasaray ma trzy punkty przewagi.

Sebastian Szymański pożegna się z Turcją?

Transfer Guendouziego komplikuje sytuację Sebastiana Szymańskiego. Zasady ligi tureckiej stanowią, że kluby mogą zarejestrować maksymalnie czternastu zagranicznych zawodników. W tej chwili w kadrze Fenerbahce znajduje się piętnastu takich piłkarzy. Jeden z nich będzie musiał odejść, a Szymański jest głównym kandydatem - gra mało, a dla Fenerbahce może być to ostatnia okazja na uzyskanie dużej kwoty transferowej. Kontrakt 26-latka obowiązuje do końca przyszłego sezonu.

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o kolejnych klubach, które mają chrapkę na ściągnięcie reprezentanta Polski. Wczoraj przekazywaliśmy informację o zainteresowaniu ze strony Olympique Marsylia oraz RC Lens. Oprócz klubów francuskich - wśród nich wymienia się też Olympique Lyon oraz Stade Rennais - sytuację Szymańskiego monitorują też w Niemczech. 26-latka na swoich listach ma Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt czy też VfB Stuttgart.