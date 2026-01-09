To byłby transferowy hit! Gwiazda Premier League chce grać dla Barcelony

Zimowe okienko transferowe to pracowity okres dla włodarzy i działów skautingowych w największych klubach w Europie. Nie inaczej jest w FC Barcelonie, która chce dopiąć kadrę na ostatni guzik przed najważniejszymi meczami sezonu 2025/26 - "Blaugrana" celuje w mistrzostwo Hiszpanii oraz w wygranie Ligi Mistrzów. Tym samym do zespołu Hansiego Flicka trafić mają nowi piłkarze - pierwszym z nich będzie Joao Cancelo, o którym pisaliśmy już na Sport.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Oskar Pietuszewski to polski Yamal? Żelazny: Trochę właśnie zapominamy, że to jest dzieciak

Środkowi obrońcy na celowniku Barcelony. Duże nazwiska

Klub ze stolicy Katalonii chciałby również wzmocnić rywalizację na pozycji stopera. Aktualnie w barwach "Barcy" w tej roli obserwujemy Pau Cubarsiego i Erica Carcię. Kiepsko wyglądała dyspozycja Ronalda Araujo, który od listopadowej rywalizacji z Chelsea nie pojawił się na boisku, zaś kontuzjowany jest Andreas Christensen. W związku z tym trwają dyskusje w sprawie sprowadzenia nowego środkowego obrońcy.

Hiszpański "Sport" jako potencjalnych kandydatów do gry w Barcelonie wymienia Nico Schlotterbecka z Borussii Dortmund, Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan i Marca Guehiego z Crystal Palace. Niespodziewanie jednak na horyzoncie pojawił się piłkarz, który sam wyraża zainteresowanie przenosinami do katalońskiego klubu.

Gwiazda Tottenhamu chce trafić do "Barcy"? "Byłby zachwycony"

Mowa o siedemnastokrotnym reprezentancie Holandii, Mickym van de Venie. Rosły piłkarz na co dzień występuje w Tottenhamie Hotspur i jest jedną z największych gwiazd angielskiej Premier League na swojej pozycji. "Sport" twierdzi, że piłkarz chciałby zmienić barwy klubowe, a jego marzeniem jest trafić właśnie do "Barcy".

Z perspektywy klubu atrakcyjny jest profil zawodnika, który w tym sezonie rozegrał 27 spotkań licząc wszystkie rozgrywki. Van de Ven bowiem jest piłkarzem lewnonożnym, a właśnie takiego poszukuje Barcelona. W dodatku, mimo okazałego wzrostu (193 cm), dysponuje świetną szybkością i dobrze czuje się z piłką przy nodze. W razie problemów może występować na lewej stronie defensywy - taką rolę zresztą pełni w kadrze narodowej.

"Holender chce zakończyć swoją przygodę w londyńskim klubie i byłby zachwycony, gdyby mógł ubrać koszulkę Barcelony" - czytamy na łamach hiszpańskiego portalu, który podkreśla, że zawodnik podjął już decyzję o odejściu. "Zamierza to zrobić w czerwcu. Tottenham zawsze jest trudnym zespołem do negocjacji, ale w przypadku sprzedaży dałby priorytet klubowi spoza Premier League" - twierdzi "Sport".

Micky van de Ven do klubu z północnego Londynu trafił w 2023 roku za 40 milionów euro z niemieckiego Wolfsburga. 24-letni piłkarz jest akutalnie wyceniany przez portal Transfermarkt na 65 mln euro - i to właśnie kwota, jaką trzeba będzie wyłożyć, może być największym kłopotem z perspektywy "Barcy". Zwłaszcza, że jego umowa obowiązuje do końca sezonu 2028/29.

Zobacz też: Przebije Lewandowskiego? To może być nowy rekord Polski