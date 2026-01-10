Chwile grozy byłej gwiazdy futbolu. Pływał z dziećmi, gdy porwała go wielka fala

Martin Demichelis przez siedem lat stanowił podporę defensywy Bayernu Monachium. Do stolicy Bawarii trafił w 2003 roku. River Plate otrzymało za obrońcę pięć milionów euro. W swojej karierze grał też w Maladze, Atletico Madryt, Manchesterze City i Espanyolu. W reprezentacji zagrał 51 meczów. Karierę zakończył w 2017 roku.

45-latek od razu po zawieszeniu butów na kołku zajął się pracą trenerską. Pierwsze szlify stawiał w swoich byłych klubach - w Maladze był asystentem trenera, a w Bayernie prowadził zespoły młodzieżowe. Debiut w roli szkoleniowca pierwszej drużyny również przypadł na bliski Argentyńczykowi klub - w 2023 roku został trenerem River Plate.

Chwile grozy Martina Demichelisa

Ostatnią posadą Demichelisa była rola trenera w meksykańskim Monterrey. Został zwolniony w maju zeszłego roku po odpadnięciu z turnieju zamykającego sezon Ligi MX. Od tej pory pozostaje bez pracy. Wolny czas 45-latek spędza z rodziną. Jak donosi urugwajski portal FM Gente, w Sylwestra były obrońca wybrał się wraz z najbliższymi na plażę.

Martin Demichelis wszedł do wody z dziećmi, ale szybko zmieniły się warunki atmosferyczne. Mocny prąd zaczął odrzucać ich od brzegu. Problemy potęgowało, że najbliższy posterunek ratowników wodnych znajdował się w znacznej odległości od feralnego miejsca. Opatrzność jednak czuwała, gdyż ratownicy przebywali w pobliżu na przerwie. Szybko zareagowali, pomagając rodzinie w wyjściu z wody.

Martin Demichelis "wygrał los"

Jeden z ratowników stwierdził, że Demichelis "wygrał los na loterii". Nagranie opublikowane przez jednego ze świadków zdarzenia pokazuje, że woda faktycznie sprawiła rodzinie 45-latka wielkie zagrożenie. Pierwotnie nie było wiadomo, kto został uwieczniony na filmie. Dopiero po jakimś czasie ustalono, że był to gwiazdor Bayernu i Manchesteru City.

Zimowe miesiące są dla Demichelisa pełne niecodziennych, niebezpiecznych zdarzeń. Rok temu na posesji Argentyńczyka pojawił się... niedźwiedź. Nagranie z nieproszonym gościem w mediach społecznościowych opublikowała żona byłego piłkarza, Evangelina Anderson.