Ostatnie lata są bardzo trudne dla Jakuba Modera. Jeszcze podczas gry w Brighton Polak przez długi czas leczył kontuzję kolana. W styczniu poprzedniego roku były zawodnik Lecha Poznań dołączył do Feyenoordu Rotterdam. Moder szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie. Stał się ważną częścią drużyny i trafiał do siatki rywali nawet w Lidze Mistrzów. W tym sezonie wciąż jednak ani razu nie wybiegł na boisko.

REKLAMA

Moder nie dowierzał. Pomoc znalazł dopiero w Polsce

Niedługo przed startem rozgrywek Feyenoord ogłosił, że Moder zmaga się z kontuzją pleców. Polak nie mógł trenować, ale jednocześnie długo nie było podawane do oficjalnej wiadomości, co konkretnie mu dolega. Okazuje się, że sam piłkarz tego nie wiedział.

Dziennik "De Telegraaf" poinformował, że Moder jest wściekły na sztab medyczny Feyenoordu. Wszystko dlatego, że lekarze przez długi czas nie byli w stanie podać mu prawidłowej diagnozy. Nikt nie wiedział, w jaki sposób go leczyć. A skoro była niepewność, to w rzeczywistości przyjęta metoda leczenia była zła.

Moder widział doskonale, że w Holandii nie otrzyma właściwej pomocy, więc poszukał jej w Polsce. I rzeczywiście u nas diagnoza została postawiona poprawnie. Pomocnik zmagał się przepukliną dysku. Z powodu wcześniejszych złych decyzji sztabu medycznego Feyenoordu potrzebna była pilna operacja. Wydaje się, że za kilka tygodni Moder powinien być gotowy do powrotu na boisko.

Stracony czas. Moder jednak wciąż może wiele zyskać

Na pewno szkoda, że przez tyle miesięcy zawodnik Feyenoordu nie mógł pokazać się na placu gry. Stracił między innymi szansę na powołania do reprezentacji Polski. Tymczasem drużyna narodowa bardzo go potrzebuje.

Na szczęście wiele wskazuje na to, że najgorsze za 26-latkiem. Polak udał się do Hiszpanii na zgrupowanie z zespołem i wziął udział w kilku treningach. A to już naprawdę dobra informacja. Teraz pozostaje czekać, kiedy otrzyma powołanie do kadry meczowej.

Czytaj także: To ma być nowa gwiazda Pogoni. Klub ogłosił

Dotychczas Moder uzbierał w Feyenoordzie dziewiętnaście występów. W tym czasie cztery razy trafiał do siatki i dwukrotnie asystował.