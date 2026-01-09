Szybko poszło! Reprezentant Polski zmienia klub za 6 mln dol. "Bezużyteczny"

Polak trafił do meksykańskiego klubu rok temu. W styczniu 2025 wydawało się, że jego kariera nabierze rozpędu. Podobnie myśleli działacze Cruz Azul, ściągając do siebie 5-krotnego reprezentanta Polski kosztem wydania 8,5 mln dolarów. Okazuje się teraz, że najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich będzie wyjazd 24-latka z Meksyku.

REKLAMA

Zobacz wideo Boruc szczerze o swoich problemach: Mówię tutaj o jakichś dziwnych rzeczach i używkach

Bogusz? "Bezużyteczny dla zespołu walczącego o mistrza"

Wychowanek Gwiazdy Ruda Śląska początkowo całkiem dobrze radził sobie w lidze meksykańskiej. Na 25 meczów rozegranych przy różnych okazjach, Bogusz aż 18-krotnie wychodził na plac gry w podstawowej "11". W tym czasie strzelił dwa gole i zaliczył sześć asyst. Jak wygląda jego bilans teraz, na początku 2026 roku? Drgnął nieznacznie: 39 meczów, trzy gole i siedem asyst. Wszystko bowiem zmieniło się, gdy trenera Vicente Sancheza zmienił w czerwcu 2025 roku Nicolas Larcamon. Argentyńczyk nie miał zaufania do Bogusza, a ten... postanowił wymusić transfer.

Niedawno dość głośno w meksykańskich mediach zrobiło się o Polaku, gdy ten postanowił wyjechać do Polski bez zgody klubu. Nie stawił się na trzech treningach, co zostało odebrane jako próba wymuszenia transferu. Oberwało się za to Boguszowi od Carlosa Hermosillo, a więc legendy Cruz Azul.

- Uważam za bardzo nieprofesjonalne, że mimo obowiązującego kontraktu Bogusz nie pojawił się na treningach. Zawsze mówię, że osoba, która nie czuje się dobrze w pracy, jest bezużyteczna. Tym bardziej dla drużyny, która walczy o tytuł - powiedział Hermosillo.

Jak twierdzą meksykańskie media, transfer Bogusza jest przesądzony. Początkowo wydawało się, że Polak trafi, na zasadzie wymiany, do rywala Cruz Azul, Club Necaxa. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Później przeszkodą okazały się żądania meksykańskiego klubu, który przy nazwisku Bogusza zapisał kwotę 9 milionów dolarów. Okazuje się jednak, że były pomocnik Leeds znalazł klub, który wyłoży za niego całkiem spore pieniądze.

Chodzi o drużynę z ligi MLS. W niej w barwach Los Angeles FC Bogusz był jednym z liderów. Czy po ewentualnym transferze do Houston Dynamo, bo o ten klub teraz chodzi, Polak znowu zacznie grać na wysokim poziomie? Działacze z Houston gotowi są wyłożyć na sprowadzenie 24-latka 6 milionów dolarów w gotówce plus dodać premię za wyniki oraz procent od kolejnej transakcji. Według najnowszych doniesień pierwsza oferta Amerykanów została odrzucona przez Cruz Azul. Jednak ekipa z Houston jest mocno zdeterminowana, by kupić 5-krotnego reprezentanta Polski.