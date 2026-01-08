Pietuszewski nie może grać ani trenować w Porto. Oto powód

Oczy polskich kibiców będą skierowane coraz bardziej w kierunku Portugalii. Do FC Porto, w którym grają dwaj reprezentanci Polski: Jan Bednarek i Jakub Kiwior, dołączył bowiem utalentowany Oskar Pietuszewski, który był na liście życzeń m.in. Atletico Madryt i Realu Betis.

Oskar Pietuszewski nie może grać ani trenować. Oto powód

FC Porto w piątek zagra sparing z Farense, a 14 stycznia w ćwierćfinale Pucharu Portugalii podejmie Benficę. Jedno jest pewne, w tym pierwszym spotkaniu Pietuszewski nie zagra. To efekt tego, że FIFA musi najpierw zatwierdzić transfer, bo chodzi o zawodnika niepełnoletniego. Do tego czasu Pietuszewski nie może ani trenować, ani grać w barwach Porto. Klub wierzy, że zielone światło od FIFA pojawi się w bardzo krótkim czasie.

O co dokładnie chodzi? Zasady rejestracji wyjaśnia prestiżowy portugalski dziennik "A Bola".

"Wyjaśniamy, o co chodzi w sprawie i etapy procedury, która jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Proces rejestracji nieletnich zawodników w systemach FIFA i Portugalskiego Związku Piłki Nożnej jest ściśle regulowany i wymaga szczegółowej dokumentacji dostosowanej do okoliczności każdego przypadku. Przepisy te mają na celu zapewnienie ochrony, przejrzystości i zgodności z prawem, zwłaszcza w sytuacjach międzynarodowego transferu nieletnich. Od 2009 roku międzynarodowy transfer lub pierwsza rejestracja nieletnich posiadających obywatelstwo inne niż portugalskie, podlegają uprzedniej zgodzie podkomisji FIFA" - pisze "A Bola".

Związki piłkarskie mogą zarejestrować piłkarzy w systemie, ale do czasu ostatecznej decyzji podkomisji FIFA nie mają prawa wydawać piłkarzom kart identyfikacyjnych i dopuszczać ich do oficjalnych meczów.

"A Bola" dokładnie wyjaśnia, co musi zrobić FC Porto, by zarejestrować Pietuszewskiego.

"Kluby muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty: kontrakty, akty urodzenia, dokumenty tożsamości, potwierdzenie miejsca zamieszkania, uzasadnienie zmiany i powód transferu. Dokumentacja ta musi zostać wysłana na adres e-mail utworzony specjalnie do rejestracji nieletnich i przetłumaczona na jeden z czterech oficjalnych języków FIFA, by mogła zostać przekazana do podkomisji FIFA" - czytamy w "A Bola".

Okazuje się, że to nie wszystko. Odległość między miejscem zamieszkania piłkarza a siedzibą jego nowego klubu nie może przekraczać 100 kilometrów, a w linii prostej - 50 km.

Na razie nie wiadomo, kiedy zadebiutuje Pietuszewski. FC Porto oprócz meczu z Benficą w styczniu zagra jeszcze cztery spotkania: w lidze 18 stycznia (godz. 21.30) na wyjeździe z Vitorią Guimaraes i u siebie 26 stycznia (godz. 21.15) z Gil Vicente oraz w Lidze Europy: 22 stycznia (godz. 18.15) na wyjeździe z FC Viktorią Pilzno w Lidze Europy oraz 29 stycznia (godz. 21) przed własną publicznością z Rangers FC.