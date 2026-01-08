4 - tyle punktów przewagi miał pod koniec grudnia zespół Al Nassr nad wiceliderem Al-Hilal po dziesiątej kolejce ligi Arabii Saudyjskiej. Kibice Al Nassr mieli duże powody do zadowolenia, bo ich ulubieńcy mieli komplet dziesięciu zwycięstw i byli na dobrej drodze do pierwszego od 2019 roku mistrzostwa.
Minęły niecałe dwa tygodnie, a sytuacja diametralnie się zmieniła. W trzech ligowych meczach z rzędu Al Nassr zdobył zaledwie punkt! W czwartkowe popołudnie drużyna, w której liderem jest Cristiano Ronaldo, zmierzyła się u siebie z 5. zespołem tabeli - Al-Qadisiyah FC i chciała przerwać serię dwóch ligowych meczów bez zwycięstwa. Do przerwy był bezbramkowy remis, ale to gospodarze byli lepsi, mieli trzy bardzo dobre sytuacje, ale brakowało im skuteczności.
W 51. minucie goście prowadzili 1:0 po kuriozalnym golu. Po rzucie rożnym dla gospodarzy, goście wybili piłkę daleko na połowę rywala. Do piłki dobiegł bramkarz Nawaf Al Aqidi i próbował lekko przerzucić ją nad Julianem Quinonesem. Trafił jednak w niego, a napastnik Al-Qadisiyah FC pobiegł za piłką i skierował ją do pustej bramki. Na sprincie gonił go Al Aqidi, ale nie dał rady.
W 66. minucie wynik był jeszcze bardziej sensacyjny, bo goście wygrywali 2:0. Z trzech metrów piłkę skuteczną dobitką popisał się Nahitan Nandez.
Gospodarze cały czas atakowali, ale stać ich było tylko na zdobycie kontaktowego gola. Zdobył go w 81. minucie z rzutu karnego Cristiano Ronaldo. Dla Portugalczyka był to już jego 25. w roku kalendarzowym!
Cristiano Ronaldo jest liderem najskuteczniejszych w lidze Saudi Professional League. Ma 14 bramek, jedną więcej od swojego rodaka i kolegi kluowego - Joao Felixa. Na trzecim miejscu znajduje się Norweg Joshua King (Al Khaleej).
Al Nassr po 13 kolejkach ma 31 punktów, cztery mniej od lidera Al-Hilal. Oba zespoły zmierzą się ze sobą już w następnej kolejce - 12 stycznia na boisku Al-Hilal (godz. 18.30).
Al Hilal ma niesamowitą serię, aż 18 zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach! Ostatni raz nie wygrał meczu 19 września 2025 roku (zremisował na wyjeździe 3:3 z Al Ahli SC). W jego składzie grają tej klasy piłkarze co: bramkarz Bono, francuski obrońca Theo Hernandez, senegalski stoper Kalidou Koulibaly, portugalski pomocnik Ruben Neves czy urugwajski napastnik Darwin Nunez.