FC Barcelona rozbiła Athletic Bilbao w meczu półfinałowym Superpucharu Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka wbili rywalom aż pięć goli, nie tracąc żadnego i oczekują na swojego rywala w starciu o trofeum. Pierwsze skrzypce w środowy wieczór zagrali Fermin Lopez, Raphinha, Roony Bardghji i Ferran Torres. W protokole meczowym na próżno szukać jednak Roberta Lewandowskiego.
Kapitan reprezentacji Polski całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych. To już trzecia taka sytuacja w tym sezonie - wcześniej zdarzało się to w La Liga, gdy "Barca" mierzyła się z Realem Betis i Osasuną. Wszystkie te starcia "Blaugrana" rozstrzygnęła na swoją korzyść i nie potrzebowała pomocy "Lewego".
Sytuacja 37-latka w bieżącej kampanii nie wygląda kolorowo. Polak coraz częściej mierzy się z drobnymi urazami mięśniowymi i coraz rzadziej rozgrywa mecze w pełnym wymiarze czasowym. Ostatni raz 90 minut dla Barcelony rozegrał 9 listopada, gdy wbił hat-tricka Celcie Vigo. Od tego momentu na murawie w barwach katalońskiego klubu przebywał jedynie przez 375 minut na 990 możliwych.
Do tego dochodzi sprawa wygasającego w czerwcu kontraktu pomiędzy piłkarzem a "Barcą". Hiszpańskie media od dłuższego czasu biją na alarm i mówią wprost: rola Roberta Lewandowskiego w zespole Hansiego Flicka jest coraz mniejsza. Po meczu z Athletikiem temat podjął portal "ElDesmarque", który zasugerował, że niemiecki szkoleniowiec może celowo obniżać wymiar czasu gry kapitana reprezentacji Polski.
"Hansi Flick i Joan Laporta naciskają na Roberta Lewandowskiego, żeby nie przedłużał umowy" - czytamy w nagłówku. "Wygląda na to, że porozumienie między klubem a piłkarzem w sprawie nowego kontraktu jest dalej, niż kiedykolwiek wcześniej. Składa się na to kilka czynników" - pisze w swojej opinii dziennikarka Saray Calzada i zaczyna wymieniać:
"Pierwszym i najbardziej decydującym, jest wiek. W wieku 37 lat, kwestia ciągłości jego gry na elitarnym poziomie jest skomplikowana. I to pomimo faktu, że Hansi Flick na konferencji prasowej chwalił Lewandowskiego za bycie jednym z najbardziej profesjonalnych i dbających o kondycję fizyczną zawodnikiem" - zauważa Hiszpanka, która zwraca również uwagę na fakt mikro-urazów, które eliminowały Polaka z gry w kilku spotkaniach.
"W tym sezonie rozegrał tylko 942 minuty, z czego 248 miało miejsce w Lidze Mistrzów. To pokazuje, że dla Flicka stał się już aktorem drugoplanowym, a w ważnych meczach jego udział jest ograniczony. Od 42 goli, które strzelił w zeszłym sezonie, doszedł do dziewięciu bramek w bieżących rozgrywkach. Ta statystyka wydaje się jasno wskazywać, że Lewandowski nie przedłuży kontraktu z katalońskim klubem" - sugeruje Calzada.
Jaka będzie przyszłość polskiego napastnika po zakończeniu sezonu 2025/26? Jego sytuację na bieżąco monitorują zainteresowane kluby, a wśród nich pojawiają się ekipy z MLS, Arabii Saudyjskiej czy Turcji. W ostatnim czasie najgłośniej było o rozmowach Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire.
