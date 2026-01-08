Boruc wskazał: Oto przyszłość polskiej bramki. "Namiętnie powtarzam nazwisko"

Artur Boruc bez wątpienia był jednym z najlepszych polskich bramkarzy XXI wieku. W reprezentacji Polski rozegrał 65 spotkań, a kibice wciąż mają w pamięci to, jak dzielnie spisywał się w trakcie mistrzostw świata w 2006 r. czy Euro 2008. Na szczęście były gwiazdor Celticu czy Southampton szybko doczekał się godnych następców. W kolejnych latach z powodzeniem w jego buty weszli Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny. A kto będzie gwiazdą polskiej bramki w przyszłości?

REKLAMA

Zobacz wideo Polski bramkarz podbije świat? Boruc: Przed nim wielka kariera. Ja w jego wieku wyglądałem pokracznie

To będzie gwiazda polskiej bramki? Boruc: "Cały czas namiętnie powtarzam"

Kandydatów z pewnością jest wielu. W ostatnim czasie dużym talentem wykazują się m.in. Marcel Łubik, Sławomir Abramowicz, Bartosz Mrozek czy Oliwer Zych. W programie "A pamiętasz jak?" na Sport.pl Boruc wskazał jednak na kogoś zupełnie innego. - Jeśli chodzi o młodych bramkarzy, to ja cały czas namiętnie powtarzam imię i nazwisko Czarka Miszty, który naprawdę bardzo mocno zapadł mi w pamięci przez to, jak wyglądał w treningu w wieku 18 lat. Naprawdę mogę tylko przyklasnąć. Ja w jego wieku wyglądałem bardzo pokracznie i zupełnie odbiegałem od jego poziomu technicznego - komplemetnował.

Mowa oczywiście o 24-letnim bramkarzu Rio Ave. Boruc miał okazję poznać go podczas swojego ostatniego pobytu w Legii Warszawa (lata 2020-22). Miszta początkowo był jego zmiennikiem, ale z czasem zajął miejsce w wyjściowym składzie. W 2024 r. przeniósł się jednak do Portugalii, przez co nieco zniknął z radarów.

Boruc zaskoczył ws. młodego bramkarza. Wieści mu "bardzo dużą karierę"

Wybór może być więc dość zaskakujący. Po raz ostatni w reprezentacji U-21 Miszta pojawił się w czerwcu 2022 r., czyli jeszcze będąc graczem Legii. Do pierwszej drużyny narodowej na razie nie dostał nawet powołania. Mimo to Boruc wieści mu znakomitą przyszłość. - Jeśli chodzi o jego osobę, myślę, że naprawdę będziemy mieli dużo pociechy. Jeśli tylko losy będą mu sprzyjać, to oczywiście powinien zrobić bardzo dużą karierę - twierdził 45-latek.

W obecnym sezonie Cezary Miszta w barwach Rio Ave rozegrał 16 spotkań, w których puścił 28 goli i zachował dwa czyste konta. W tabeli ligi portugalskiej jego ekipa zajmuje 10. miejsce ze stratą aż 29 punktów do liderującego FC Porto.