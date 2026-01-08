Niebywałe, co wyczynia Wieczysta. Ogłosili transfer z Ekstraklasy

Wieczysta Kraków, która jest beniaminkiem 1. Ligi, po rundzie jesiennej zajmuje szóstą lokatę w tabeli ze stratą dwóch punktów do drugiej w stawce Polonii Bytom. Plan jest jasny: awansować do Ekstraklasy. Tym samym klub w zimowym okienku transferowym podejmuje kolejne kroki w celu wzmocnienia zespołu przed walką o promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Tym samym zespół Kazimierza Moskala wzmocniło już trzech piłkarzy. Do klubu zarządzanego przez Wojciecha Kwietnia trafili pomocnik Nikola Knezevcić z OFK Belgrad, obrońca Elias Olsson z Lechii Gdańsk i napastnik Paulinho z Otelul Galati. Jasne było jednak, że kolejne transfery to kwestia czasu.

Kolejny ekstraklasowicz trafia do Wieczystej. Nie zaistniał w Górniku

W czwartek 8 stycznia Wieczysta poinformowała o zakontraktowaniu kolejnego zawodnika, który ma wzmocnić drużynę w środkowej strefie boiska. Mowa o 21-letnim Natanie Dzięgielewskim, występującym na co dzień w ekstraklasowym Górniku Zabrze. Piłkarz przeniesie się do Krakowa na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. W umowie zawarta jest również opcja transferu definitywnego.

Poprzednia runda nie była udana dla młodzieżowego reprezentanta Polski. Dzięgielewski na boiskach Ekstraklasy zanotował osiem występów, ale gdy spojrzymy na liczbę minut, nie uzbierał nawet jednego pełnego meczu - łącznie uzbierał ich 89. Do tego dochodzi 45 minut rozegranych w Pucharze Polski.

Dużo lepiej pomocnik radził sobie w barwach GKS-u Tychy, którego piłkarzem był w latach 2021-2025. Szczególnie przełomowy był dla niego ubiegły sezon, po którym trafił do Górnika. Wówczas na boiskach 1. Ligi Dzięgielewski zanotował 22 mecze, w których aż siedmiokrotnie trafiał do siatki i dwukrotnie asystował.

W zespole Kazimierza Moskala młody piłkarz będzie występować z numerem 80. Szansę na debiut w żółto-czarnych barwach będzie miał 7 lutego. Wówczas Wieczysta zmierzy się na wyjeździe ze Zniczem Pruszków.

