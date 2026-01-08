Tak o problemach z alkoholem Boruc jeszcze nie mówił. "Charakter nie pozwalał"

Artur Boruc swego czasu uchodził za jedną z największych gwiazd reprezentacji Polski. Mimo to poza boiskiem nie zawsze świecił przykładem. Nie jest tajemnicą, że były bramkarz w trakcie swojej kariery miał problemy z alkoholem. Ba, za kadencji Leo Beenhakkera w 2008 r. i Franciszka Smudy w 2010 r. był wyrzucany ze zgrupowań właśnie za alkoholowe ekscesy. Po latach sam przyznał się do swoich słabości.

Zobacz wideo Boruc szczerze o swoich problemach: Mówię tutaj o jakichś dziwnych rzeczach i używkach

Boruc sam to przyznał. Chodzi o używki. "To zaczęło być zbyt ciężkie"

Nie tak dawno w wywiadzie u "Żurnalisty" zdradził, że w pewnym momencie po pomoc musiał nawet udać się do specjalisty. - Tak, niewiele osób o tym wie, ale miałem swojego mentora grupy AA, kiedy grałem jeszcze w Szkocji - ujawnił. Teraz o walce z nałogiem opowiedział w programie Sport.pl: "A pamiętasz jak?".

Jak przyznał, po pomoc zgłosił się stosunkowo późno. - Mówię tutaj o jakichś dziwnych momentach, używkach itd. To wszystko zaczęło być zbyt ciężkie, chociaż wiedziałem, że mogę sobie z tym poradzić. Miałem narzędzia w postaci psychologów czy kogoś innego. To jednak - nie wiem - może mój charakter nie pozwalał na to, by sięgnąć po tę pomoc wcześniej - wyjaśnił.

To wtedy Artur Boruc postanowił skończyć z nałogiem. "Zacząłem zdawać sobie sprawę..."

Mimo różnych sygnałów alarmowych Boruc długo lekceważył problem. - Wszystkim dookoła mówiłem, że to jest coś fajnego, że na to czekałem, że mi się nie chce, nie chcę grać w piłkę i to jest moment, na który czekałem w życiu. To jednak przewrotnie nie chciałem zasięgnąć żadnej pomocy, bo wydawało mi się, że to będzie przejściowe, to będzie chwila - ciągnął.

W końcu jednak uświadomił sobie, że musi coś z tym zrobić. - Przyzwyczaiłem się do tego, to było coraz cięższe i dopiero po jakimś czasie zacząłem zdawać sobie sprawę, że jednak moje życie nie idzie w kierunku, w którym chciałem, żeby szło. Powoli zacząłem wychodzić z tego. Mam nadzieję, że to już jest poza mną i będzie już tylko lepiej - podsumował.