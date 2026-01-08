Słynny Włoch ujawnia. Gigant chce Szymańskiego. To zdobywca Ligi Mistrzów

Sebastian Szymański od dłuższego czasu jest bohaterem licznych doniesień transferowych. Teraz jednak jego odejście z Fenerbahce wydaje się zdecydowanie bardziej realne niż rok czy pół roku temu. Polak nie notuje już tak znakomitych liczb jak w swoim pierwszym sezonie w Turcji, gra coraz mniej, a do tego jego sprzedaży wprost domagając się miejscowi kibice. Na szczęście na brak zainteresowania reprezentant naszego kraju nie może narzekać.

Di Marzio ujawnił ws. Szymańskiego. Kolejni chętni. "Są gotowe ruszyć"

Pod koniec zeszłego roku media informowały, że Szymański znalazł się na celowniku Bayeru Leverkusen, Eintrachtu Frankfurt, VfB Stuttgart oraz Olympique'u Lyon. Później zainteresowało się nim holenderskie PSV Eindhoven, a w ostatnią środę turecki dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu podał, że Fenerbahce rozpoczęło negocjacje ze Stade Rennes. Okazuje się jednak, że możliwych kierunków jest jeszcze więcej.

Tak przynajmniej twierdzi włoski dziennikarz doskonale zorientowany w rynku transferowym Giancluca di Marzio. W rozmowie z portalem Goal.pl wskazał dwóch kolejnych potencjalnych zainteresowanych Sebastianem Szymańskim. - Marsylia go lubi. Lens również. Nie wiem, czy po przyjściu Guendouziego do Fenerbahce pozwolą Szymańskiemu odejść, czy też będą chcieli być na tyle silni, by grali razem. Jeśli dostanie zielone światło, myślę, że Lens i Marsylia są gotowe ruszyć z ofertą - ujawnił.

Francuzi biją się o Szymańskiego. Dwa kluby z TOP3 włączą się do gry

W ten sposób zasugerował, że 26-letni pomocnik mógłby dołączyć do francuskiego giganta - Olympique'u Marsylia. Zespół prowadzony przez Roberto De Zerbiego w trwającym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. W tabeli Ligue 1 zajmuje trzecie miejsce, a w fazie ligowej Ligi Mistrzów - 16. Poza tym posiada wspaniałą historię. 9 razy sięgał po mistrzostwo Francji, a w sezonie 1992/93 wygrał piłkarską Ligę Mistrzów.

Druga przedstawiona przez Di Marzio opcja to RC Lens, a więc były klub Przemysława Frankowskiego. Ekipa ta to obecnie absolutna rewelacja sezonu Ligue 1. Po 17 kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i o punkt wyprzedza drugie PSG.