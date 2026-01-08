Polak zachwyca w Lidze Mistrzów. Zdecydował ws. powrotu do Ekstraklasy

25-letni bramkarz Mateusz Kochalski to jedno z największych odkryć tego sezonu Ligi Mistrzów. Jego Karabach Agdam zdobył już siedem punktów w sześciu meczach, czyli jak na oczekiwania sporo, a Polak mocno się przyczynił to takiego wyniku. W tym sezonie Kochalski obronił już trzy rzuty karne - jeden w Champions League wykonywany przez Rasmusa Hojlunda, napastnika Napoli.

Nowe informacje ws. powrotu do Polski Mateusza Kochalskiego

Dobra postawa Kochalskiego nie przeszła bez echa. Wzbudza on zainteresowanie innych klubów. W środę wieczorem goal.pl napisał, że bramkarz jest na liście życzeń Widzewa Łódź. "Widzew szuka bramkarza, ostatnio dużo mówiło się o przyjściu Bartłomieja Drągowskiego. Ale… Z naszych informacji wynika, że na liście łodzian jest inne, o wiele bardziej gorące nazwisko. W okolicach Łodzi słyszymy, że Widzew chce Mateusza Kochalskiego, co byłoby absolutnym hitem!" - czytamy na goal.pl.

Nowe informacje ws. jego ewentualnych przenosin do Łodzi przekazał portal Meczyki.pl. Okazuje się, że Kochalski chciałby trafić do Widzewa.

"Nam udało się dowiedzieć, jak do tematu podchodzi sam Kochalski. Z tego, co słychać, golkiper jest na "tak" ws. przenosin do Widzewa. Trzeba będzie tylko przekonać Karabach. Być może po meczach Ligi Mistrzów temat uda się domknąć" - czytamy na Meczyki.pl.

Kochalski zagrał w 20 spotkaniach, wpuścił 26 bramek i sześć razy zachował czyste konto. W grudniu zagraniczne media pisały, że mocno zainteresowana jego sprowadzeniem jest Borussia Dortmund.

Widzew Łódź w tym sezonie na razie spisuje się słabo. Po 18 spotkaniach ma tylko 20 punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli, tuż przed strefą spadkową. To wielkie rozczarowanie dla działaczy, którzy wydali latem na transfery aż siedem milionów euro. Kupiono m.in. takich piłkarzy jak: Mariusz Fornalczyk, Samuel Akere czy Andi Zeqiri.

Łodzianie zimą pozyskali Osmana Bukariego za rekordowe w historii Ekstraklasy prawie 5 milionów euro.

Widzew Łódź w pierwszym meczu w tym roku ligowym zagra 31 stycznia (godz. 17.30) u siebie z Jagiellonią Białystok.